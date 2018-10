Kinder in Letten müssen auf der Straße spielen

DACHSTADT - Das Gasthaus "Schwabachtal" war gut gefüllt, als Bürgermeister Wolfgang Rast die Bürgerversammlung für die Gemeindeteile Dachstadt, Letten, Lettenmühle und Bodengrub eröffnete. Neben dem Kinderspielplatz, ging es auch um schnelles Internet und den Kanal in Ermreuth.

Die Bürger fordern einen Spielplatz für Letten. © Matthias Hiekel (dpa)



Der Bürgermeister gab einen umfassenden Überblick zur Entwicklung der Gemeinde. Beim Punkt "Aussprache und Diskussion" wurde es spannend. Ein Bürger aus Letten bemängelte, dass der Breitbandanschluss der Telekom zu viel Störungen und Leitungsunterbrechungen verzeichnet. Er habe 50 Mbit gebucht und 16 Mbit wurden nur gemessen obwohl 30 Mbit vertraglich garantiert sind. "Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir?", fragte er Bürgermeister Rast. "Es kann sich nur um ein technisches Problem handeln", meinte Rast, "denn anders kann man sich die Leitungsunterbrechungen nicht erklären". In Bodengrub sei der Empfang störungsfrei. "Ich empfange sogar 80 Mbit" erklärte ein Bürger aus Bodengrub. " Wir werden uns noch einmal mit der Telekom in Verbindung setzen und Nachbesserung einfordern", versprach Rast.

"Nachdem der Kanal in Ermreuth fertiggestellt ist, müssen wir feststellen, dass schon bei geringsten Regenfällen die Schachtdeckel hochkommen", meldeten sich Bürger aus Letten zu Wort. Nachgefragt wurde auch, wer den Weg und die Brücke zwischen Ermreuth und Letten wieder saniert.

Die Verwaltung werde Bürgermeister Heinz Richter darauf ansprechen, da er versprochen habe, wenn die Kanalbaumaßnahme in Ermreuth fertiggestellt ist, auch der Weg von Neunkirchen wiederhergerichtet werde, so der Bürgermeister.

Auch die Unvernunft mancher Hundebesitzer, die die Haufen ihrer Vierbeiner einfach auf der Lettenwiese liegen lassen, wurde angesprochen. Der Bauhof wird beauftragt, an zwei Stellen Beutelboxen aufzustellen und zu beobachten, ob diese genutzt werden.

Ebenso wurde nachgefragt, ob eine Sanierung des Lindelbergweges, der in einem desolaten Zustand ist, in nächster Zeit ansteht. "Wir wissen nicht, wo wir das Geld für die Sanierung herbekommen, nachdem die Staatsregierung die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft hat", sagte Bürgermeister Rast. Welcher Verwendung wird die Maschinenhalle in Dachstadt zugeführt, wenn der neue Bauhof fertig ist, wurde gefragt. Die Vereine würden die Halle gerne weiter nutzen. Damit müsse sich der Gemeinderat befassen, so Rast.

Grundstück gesucht

Größeren Diskussionsbedarf hatten einige Bürger beim Thema Spielplatz für Kinder in Letten. "Wir haben immer mehr Kinder in Letten", so ein Bürger, "die auf der Straße spielen, da es keinen Spielplatz gibt. Die Eltern suggerieren ihren Kindern damit, das wäre eine Spielstraße". "Die Gemeinde hat kein Grundstück in Letten, das ihr gehört", so Rast. Vielleicht könne man einmal nachfragen, ob jemand ein Grundstück für einen Spielplatz an die Gemeinde verkauft, sagte der Bürgermeister, "dann können wir auch einen Spielplatz bauen".

Die Anfrage der Feuerwehr auf Entfernen eines Baumes, der beim Feuerwehrhaus im Weg steht, befürwortete der Bürgermeister. Die Kosten für die Hebebühne übernimmt die Gemeinde.

