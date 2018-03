Viele Schüler und Eltern wollten sich am Samstag auf der Ausbildungsmesse in Forchheim über Chancen und Möglichkeiten in der Berufswelt informieren. Im Beruflichen Schulzentrum gaben Unternehmen Einblicke in den Einzelhandel, öffentlichen Dienst, Handwerk und Co. In manchen Branchen konnten die Jugendlichen sogar selbst Hand anlegen.