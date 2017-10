Kippe führte zum Haftbefehl für Einbrecher in Hausen

BAMBERG/HAUSEN - Weil er vor sechs Jahren mit zwei Komplizen versucht hatte, in ein Einfamilienhaus in Hausen (Landkreis Forchheim) einzubrechen und dabei die Scheibe eines Kellerfensters zu Bruch gegangen war, stand ein 36-jähriger Rumäne in Fußfesseln vor dem Amtsgericht. Für versuchten Einbruchdiebstahl gab es ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe.

In Hausen versuchte der Rumäne einzubrechen und zertrümmerte dabei das Kellerfenster (Symbolbild). Foto: dpa



Schreck in der Morgenstunde: Als Peter F. (Name geändert) am ersten Weihnachtsfeiertag 2011 vom morgendlichen Gottesdienst heimkehrte, stöberte er im Keller seines Elternhauses an einer vielbefahrenen Straße in Hausen zwei Einbrecher auf. Einer durchwühlte die Schränke, der eine habe vor dem Kellerfenster gekauert. Peter F.s Eltern waren auf einer Familienfeier, er selbst nur zufällig aus Niederbayern zu Besuch.

Es begann eine Verfolgungsjagd über Beete und Zäune, die endete, als die Einbrecher in ein in einer Nebenstraße wartendes Fahrzeug stiegen, das mit offener Motorhaube am Straßenrand stand, und davonbrausten. Peter F. rief noch im Laufen die Polizei an, die aber das Auto, das mit englischen Kennzeichen ausgestattet war, nicht finden konnte.

Wie der Zeuge schilderte, hätten die Täter im Keller wegen der Störung nichts Wertvolles gefunden. Aber noch heute beschäftigt F. das Eindringen in die Privatsphäre, und erst recht seine Eltern, die das Haus bewohnten: "Zumal bei uns schon einmal eingebrochen worden ist."

Verräterische DNA-Spur

Dann war fünf Jahre Funkstille, bis ein Gerichtsverfahren in Frankreich eine Übereinstimmung bei einer DNA-Spur erbrachte. Damit konnte auch im Hausener Fall der Täter ermittelt und mit einem europäischen Haftbefehl festgenommen werden. Auf der Flucht hatte der Mann eine Zigarettenkippe im Vorgarten weggeworfen. Daran waren DNA-Spuren nachweisbar.

Im Nachbarland war er wegen ähnlicher Delikte vor zwei Jahren zu einer über 20-monatigen Haft verurteilt und im März 2017 nach Bamberg abgeschoben worden. Weitere Gefängnisaufenthalte in Italien und in Rumänien wegen Diebstahls und Diebstahl mit Waffengewalt, wie sie Oberstaatsanwalt Matthias Bachmann ins Spiel brachte, leugnete der Angeklagte nachdrücklich: "In Rumänien habe ich nicht geklaut."

Da der Angeklagte vor Strafrichterin Marion Amann und ihren beiden Schöffinnen nach einem längeren Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen doch zu einem Geständnis bereit war, kam es zu einem "Deal". Der Angeklagte gab die Tat zu und erhielt dafür die Zusage, nicht mehr als 18 Monate in Haft zu müssen.

Faires Plädoyer

Im Gegenzug beschleunigte sich das Gerichtsverfahren, da die Zeugen und ermittelnden Polizisten und Spurensicherer nicht mehr aussagen mussten. Als der Anklagevertreter vorbrachte, dass die Absprache mehrerer Täter zum Begehen gemeinsamer gewerbsmäßiger Straftaten nicht nachgewiesen werden könne, brachte ihm das prompt ein Lob des Verteidigers Thomas Drehsen aus Bamberg ein: So ein faires und objektives Plädoyer habe er selten gehört.

"Für uns ist das Urteil ein schwerer Schlag", so Verteidigerin Ottilia Bojo-Lamers (Essen), die seit 14 Jahren Bandenmitglieder vor Gericht vertritt, "im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, und wo der Angeklagte lebt, wäre er mit einigen Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung davongekommen."

Von einer Bewährung war weder in den Plädoyers beider Seiten, noch im Urteil die Rede. "Dafür fehlen eine günstige Sozialprognose und besondere Umstände", so die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte habe aus diesem fehlgeschlagenen Einbruchdiebstahl nichts gelernt, ja seine Taten noch intensiviert. Etwa 2015 bei einem Diebstahl, für den ihn das Amtsgericht Gelsenkirchen zu 40 Tagessätzen à zehn Euro Geldstrafe verurteilt hatte, und die er wegen Geldmangel abgesessen hatte.

Einige Tage der Auslieferungshaft in Frankreich, von wo der Angeklagte an die deutsche Justiz ausgeliefert worden war, werden von den 16 Monaten Freiheitsstrafe allerdings noch abgezogen. Dabei wartet neben der Staatsanwaltschaft Münster auch noch das Amtsgericht Rothenburg ob der Tauber auf den Angeklagten. Dort wirft man ihm im Grunde dasselbe vor. Allerdings wurden in Westmittelfranken Schmuck und Waffen erbeutet, die insgesamt 17.000 Euro wert sind.

UDO GÜLDNER