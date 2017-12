Kirchehrenbach: 54 Päckchen für Arme in Albanien

Jugendfeuerwehr unterstützt Weihnachtstrucker - vor 57 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Auf sie ist Verlass: Bereits zum achten Mal in Folge unterstützt die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter.

Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach beim Packen der über 50 Päckchen für Albanien. © Patrizia Renninger



Die Jugendlichen sammelten im Feuerwehrhaus Pakete aus der Bevölkerung und boten auch in diesem Jahr wieder ihren Pack-Service an: Auf Wunsch übernahmen die Nachwuchsfeuerwehrleute — gegen den entsprechenden Geldbetrag — den Einkauf nach Liste und packten die Sachen ein. Insgesamt kamen auf diese Weise 54 Pakete zusammen, vier davon spendete die Jugendfeuerwehr selbst.

Die Weihnachtstrucker zu unterstützen, liegt den Jugendlichen am Herzen: "Wir wollen denen helfen, die nicht so viel haben", erklärten die Nachwuchskräfte der Feuerwehr.

Die Päckchen aus Kirchehrenbach gehen, wie die meisten oberfränkischen Pakete, nach Albanien: Die Weihnachtstrucker starten am zweiten Weihnachtsfeiertag in mehreren Konvois von Landshut aus nach Südosteuropa und übergeben die Päckchen dort persönlich an notleidende Menschen.

Wer noch ein Päckchen mit den Weihnachtstruckern verschicken möchte, kann dieses bis zum 15. Dezember in der Dienststelle der Johanniter in Bamberg oder in jeder Lidl-Filiale abgeben.

Mehr Informationen gibt es unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de