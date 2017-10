Kirchehrenbach: Bäckerei-Fenster kaputt

KIRCHEHRENBACH - Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zum Montag zugetragen hat.

In der Nacht zum Montag wurde die Schaufensterscheibe einer Bäckereifiliale in der Pretzfelder Straße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0.