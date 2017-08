Kirchehrenbach: Böse Überraschung auf Supermarktparkplatz

50 Zentimeter langer Kratzer kommt einem 33-jährigen Autofahrer teuer - vor 41 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Böse Überraschung über Nacht für einen Autofahrer in Kirchehrenbach: Als er am Sonntag in seinen Passat einsteigen wollte, war dieser auf einer Länge von einem halben Meter zerkratzt.

Abgestellt hatte der 33-Jährige sein Auto am Samstagabend auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Pretzfelder Straße. Als der Besitzer am Sonntagnachmittag in seinen schwarzen Passat wieder einsteigen wollte, stellte er einen 50 Zentimeter langen Lackkratzer fest.

Dieser wurde eventuell mit einem Einkaufswagen verursacht, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Beamten in Ebermannstadt unter der Telefonnummer (09194) 73880 entgegen.