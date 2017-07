Kirchehrenbach: Einbruch in Keller

Täter scheiterten an der Eingangstür - 09.07.2017 16:13 Uhr

KIRCHEHRENBACH - Vermutlich in der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht, in einen Bierkeller an der Kreisstraße bei Kirchehrenbach einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilt, bleib es bei dem Versuch. Jedoch entstand an der Eingangstür ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizei in Ebermannstadt, Teleofn (09194) 73880.