Kirchehrenbach: Gebhardt gewinnt Meisterschaft der Kerwasburschen

Nageln am Holzstock, Seidla auf Zeit trinken und Maßkrugstemmen waren die Disziplinen

KIRCHEHRENBACH - Am Montag hatten sich die Vereinsmitglieder des Brauchtums- und Geselligkeitsvereins Ehrabocha Kerwasburschen unter dem Motto „Griechischer Abend“ in ihrer Vereinsscheune in Kirchehrenbach eingefunden, um einen neuen Vereinsmeister zu küren.

Im Bild (v.l.n.r.): Vorsitzender Michael Pirmer, Christian Dorsch, Vereinsmeister Manuel Gebhardt, Lukas Albrecht und stellvertretender Vorsitzender Andy Schnitzerlein. © Marco Wagner



Bei der ersten Disziplin, dem Trinken eines Seidla Bier auf Zeit, setzte sich Rekordmeister Manuel Gebhardt an die Spitze. Mit einer Zeit von 5,27 Sekunden verfehlte er den Vereinsrekord von Heiko Och aus dem Vorjahr nur um 23 Hundertstel und verwies Julian Kolbeck, Vereinsvorsitzenden Michael Pirmer sowie Lukas Albrecht und Uwe Hübschmann auf die Plätze zwei bis fünf.

Als nächstes stand das Nageln am Hackstock auf dem Programm. Hierbei setzte sich Christian Dorsch mit nur drei Schlägen durch und rutschte in der Gesamtwertung auf einen dritten Platz vor. Der stellvertretende Vorsitzende Andy Schnitzerlein sowie Eric Dusczynski folgten ihm mit nur vier Schlägen. Titelfavorit Gebhardt wurde mit sieben Schlägen Vierter, konnte aber den Vorsprung vom Biertrinken noch weiter ausbauen, da bis auf Lukas Albrecht (acht Schläge, Platz fünf) kein weiterer Konkurrent in beiden Disziplinen glänzen konnte.

Entscheidung beim Maßkrugstemmen

Traditionell fiel die Entscheidung im Maßkrugstemmen. Hierbei setzte sich Hübschmann mit vier Minuten durch. Es fehlten nur wenige Sekunden zum neuen Vereinsrekord. Mit einer Zeit von 3:34 Minuten konnte der Drittplatzierte Dorsch zwar ebenso wie der Zweitplatzierte Albrecht (3:19 Minuten) Boden auf Gebhardt gutmachen, der bereits bei 3:02 Minuten „schwächelte“ – doch am Ende brachte der Inventarwart des BGV seinen komfortablen Vorsprung aus den beiden ersten Disziplinen knapp ins Ziel. Gebhardt sicherte sich bei der 12. BGV-Vereinsmeisterschaft seinen fünften Titel und verwies Dorsch und Albrecht (beide mit nur einem Punkt Rückstand) auf die Plätze zwei und drei.

Bevor die Vereinsfeier einen gemütlichen Ausklang fand, überreichten die beiden Vorstände Michael Pirmer und Andy Schnitzerlein dem Sieger Manuel Gebhardt den hart erkämpften Pokal und das spezielle Kerwasburschen-T-Shirt des amtierenden Vereinsmeisters.