Kirchehrenbach: Heißes Abfahrtsrennen am Walberla

KIRCHEHRENBACH - Am vergangenen Wochenende rief der Brauchtums- und Geselligkeitsverein „Ehrabocha Kerwasburschen“ zum dritten Mal zum Kirchehrenbacher Schlittenrennen am Fuße des Walberla.

Mehr Postkartenidylle geht nicht: Das Walberla hat sich für die aktuelle Wintertrendfarbe weiß entschieden. Foto: Annelore Schneider



Neben den 16 Teilnehmern, die sich wagemutig die steile Schlittenbahn in der „Öberköhr“ herunterstürzten, waren auch etwa 70 Zuschauer gekommen und feuerten die Athleten bei Glühwein und Wienerla-Brötchen kräftig an. Das THW Kirchehrenbach flutete die Schlittenbahn mit Licht. Alles war vorbereitet für einen spannenden Wettkampf.

Bereits beim ersten Durchgang zeichnete sich ein hart umkämpftes Bruderduell ab: Stefan Hübschmann verwies zunächst seinen großen Bruder Roland, den Sieger der ersten beiden Rennen aus den Jahren 2009 und 2010, in die Schranken. Mit 19,83 Sekunden hatte er beinahe zwei Sekunden Vorsprung vor dem Favoriten. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten Anja Meier, Michael Postler und Christian Dorsch, die mit jeweils fünf bis sieben Sekunden Rückstand auf Stefan Hübschmann aber nur noch geringe Hoffnungen auf den Sieg hatten.

Tagesbestzeit gefahren

Im zweiten Durchgang schlug Roland Hübschmann zurück. Mit der Tagesbestzeit 19,48 Sekunden zog er im Finale an seinem kleinen Bruder Stefan vorbei, der sich am Ende mit nur 34 Hundertstel Rückstand in der Gesamtwertung Platz zwei sicherte. Anja Meier verteidigte ihren dritten Platz aus dem ersten Lauf und gewann die Damenwertung des Rennens. Mit einem starken zweiten Lauf zogen Simone Gengler und Patrick Götz an einigen Teilnehmern vorbei und erreichten Platz vier und fünf.

