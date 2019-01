Kirchehrenbach: Isländisches "Nordlicht"-Café zieht in den Bahnhof ein

KIRCHEHRENBACH - Kaffee und Kuchen mit Blick auf das Wiesenttal, während sich der Zug gen Fränkische Schweiz schlängelt? Das ist bald möglich. In Kirchehrenbach eröffnet der Isländer Gastronom Axel Orlygsson ein Café.

In das Bahnhofsgebäude in Kirchehrenbach zieht das isländische Café "Nordlicht" ein. © Archivfoto: Marquard Och



Schon im Herbst wollten Axel Orlygsson und Thordis Winke im ehemaligen Kirchehrenbacher Bahnhof das Café „Nordlicht“ eröffnen, aber die Mühlen der Behörden mahlen noch; inzwischen liegt zumindest die Unterschrift der Bahn zur Nutzungsänderung des Gebäudes vor, im Januar hoffen die „Wikinger“ aus Reykjavik auf den Genehmigungsbescheid des Landratsamts.

Isländische Eigenkreationen

Dann will die Gastronomenfamilie, in Hollfeld schon seit 14 Jahren erfolgreich, loslegen mit Eigenkreationen isländischer Spezialitäten, darunter Pizza mit Lachs, Meeresteller, gebratene Sonnenblumenkerne und Eiscafé. „Wir Isländer müssen raus in die Welt“, sagte Axel Orlygsson zum einstigen Aufbruch der Familie zu neuen Ufern.

Der Zufall wollte es, dass am Hollfelder Spitalplatz die Island Bar „Nordlicht“ entstanden ist. Beim Jahresschluss der Gemeinde Kirchehrenbach sah Bürgermeisterin Anja Gebhardt dem „Nordlicht“ mit Freude entgegen; es wird nicht schaden, wenn Labskaus und Krabben neben dem „Ehrabocher Baggers“ das Angebot bereichern.

