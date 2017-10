Kirchehrenbach: Kaffee, Eis und Steaks am Bahnhof

KIRCHEHRENBACH - Das Gastronomenpaar aus Hollfeld hat viel vor: Coffee to go, Eis und Steaks soll es bald geben. Die Umbauarbeiten im einstigen Glaserbetrieb sollen starten in Kürze.

Spätestens mit den warmen Sonnenstrahlen des nächsten Jahres startet der Gastronomiebetrieb am Kirchehrenbacher Bahnhof. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Diesen Sommer wollte Axel Örlygsson aus Hollfeld zusammen mit seiner Frau Thordis Wiencke ein isländisches Café im Bahnhofsgebäude Kirchehrenbach eröffnen. Der Bauantrag habe sich verzögert, weil die Deutsche Bahn noch offene Fragen zum späteren Betrieb hat.

Die Bahngleise verlaufen unmittelbar hinter dem Gebäude entlang. Der Gastronom hat auch die Pendler auf der Bahnstrecke zwischen Forchheim und Ebermannstadt im Blick. Kaffee gibt es demnach auch in der Mitnehm-Variante. Im Sommer bietet er Eis zur Erfrischung an. Geöffnet sein soll das Café von 10 bis etwa 22 Uhr. „Wenn es gut läuft auch über den Winter“, so Örlygsson. Die kalte Jahreszeit will er nutzen, um mit den Umbauarbeiten im einstigen Glaserbetrieb zu starten. Spätestens mit den ersten warmen Sonnenstrahlen 2018 plant der Hollfelder auf 130 Quadratmeter zu „Kaffee und Gemütlichkeit“ einzuladen. Auch zwischen den Kastanienbäumen vor dem Gebäude sind Sitzplätze angedacht. Für den Abend stehen unter anderem Steaks auf der Karte. Örlygsson orientiert sich an seiner Island-Bar — einem Restaurant in Hollfeld, das er seit 14 Jahren betreibt.