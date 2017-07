Kirchehrenbach: Kerwasburschen feiern ihr 11-Jähriges

KIRCHEHRENBACH - Bei tollem Wetter feierte der Kirchehrenbacher Brauchtums- und Geselligkeitsverein (BGV) "Ehrabocha Kerwasburschen " ein gemütliches und unterhaltsames Fest - zum ungeraden Jubiläum.

Am Samstag startete bei strahlendem Sonnenschein das dritte Kirchehrenbacher Menschenkicker-Turnier. Foto: Thomas Gengler



Anlässlich des 11-jährigen Bestehens lud der BGV am Wochenende vom 7. bis 9. Juli zu seinen abwechslungsreichen Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Im Vorjahr hatte der Verein die Feier zum 10-Jährigen Bestehen um ein Jahr verschoben, da 2016 in Kirchehrenbach bereits einige große Vereinsjubiläen auf dem Programm gestanden waren. Ganz im Stil des jungen Vereins feierten die Kerwasburschen ein abwechslungsreiches Fest, das bewusst auf einen hochoffiziellen Teil verzichtete, sondern Unterhaltung und Gemütlichkeit in den Vordergrund stellte.

Am Freitag begann das Festprogramm mit dem ersten Kirchehrenbacher „Beer Pong“ Turnier. Die neun Zweierteams lieferten sich einige spannende Duelle an den Biertischen, bei denen sie versuchten, einen Tischtennisball in die mit Bier gefüllten Plastikbecher der Gegner zu treffen. Am Ende bewiesen die „Bier Bongos“ das größte Geschick und setzten sich im Finale gegen „Die Gasgeber“ durch. Platz 3 sicherte sich das Team „E-Town Dynamites“ gegen die „Hopfentropfen“.

Am Samstag startete dann bei strahlendem Sonnenschein das dritte Kirchehrenbacher Menschenkicker-Turnier, bei dem sich acht bestens gelaunte Mannschaften so manchen spannenden Schlagabtausch in dem übergroßen Kicker lieferten.

Den Turniersieg sicherte sich das „Budapester Bumsorchester“ aus Forchheim, die sich in einem bis zum Schluss spannenden Finale mit 2-0 gegen das bis dahin ungeschlagene Team „Dynamo Tresen“ durchsetzen konnte.

Platz 3 belegten die aktiven Kerwasburschen des BGV Ehrabocha Kerwasburschen per Golden Goal gegen die Kerwasburschen aus Mittelehrenbach.

Der 5. Platz ging diesmal an die Spaßmannschaft „Anal Fagga United“, die sich neben ihrem Sieg gegen „Die Alten“ auch über die Wiederwahl zur unterhaltsamsten Mannschaft des Turniers freuen konnten, die sie sich mit ihren auffälligen rosa Verkleidungen und lautstarken Gesängen redlich verdient hatten. Im Spiel um Platz 7 bezwang „The Charles Br(u)nsons“ die Mannschaft der „Looping Louies“.

Das abwechslungsreiche Festprogramm fand am Sonntag einen gemütlichen Ausklang. Der BGV Ehrabocha Kerwasburschen hatte die Ortsvereine zu einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen in der Vereinsscheune eingeladen, bei dem sich die Vertreter der Kirchehrenbacher Vereine das eine oder andere Glas Weißbier mit Weißwurst und Brezn schmecken ließen.