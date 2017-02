Kirchehrenbach: Mutter tötete sich und zwei Kinder selbst

Ermittler fanden Brandbeschleuniger - Frau litt unter psychischer Krankheit - vor 1 Minute

KIRCHEHRENBACH - Die Familientragödie von Kirchehrenbach klärt sich langsam aber sicher auf. Ermittler sind sich jetzt sicher: Die Mutter tötete sich und die zwei Kinder selbst. Die Frau litt offenbar an einer psychischen Erkrankung.

Mehr Informationen folgen in Kürze.

Am Dienstagnachmittag wurden in einer Wohnung in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) drei Leichen gefunden. Die Polizei bestätigt: Es handelt sich dabei um eine Mutter und ihre zwei Kinder. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.