Kirchehrenbach: THW-Neubau eingeweiht

Zum Tag der offenen Tür kamen viele Besucher - Sozialraum mit Kachelofen - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Am Wochenende konnte die neue Unterkunft des THW Kirchehrenbach feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Dem offiziellen Festakt bei dem der parlamentarische Staatsekretär Thomas Silberhorn die Festansprache vor geladenen Gäste hielt, folgte die kirchliche Weihe der neuen Einrichtung und ein Tag der offenen Türe für die Bevölkerung.

Nach 20 Monaten Bauzeit konnte die neue THW-Unterkunft feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Am Sonntagnachmittag lud das THW zum Tag der offenen Tür.



Gesamtkosten von 1 735 000 Euro, eine Bruttogeschossfläche von 1034,31 Quadratmetern und eine 20-monatige Bauzeit sind die markanten Zahlen, mit denen man ganz grob die neue Kirchehrenbacher THW-Unterkunft beschreiben kann. Der Ortsbeauftragte des THW Kirchehrenbach strahlte am Wochenende mit der Sonne um die Wette, als er endlich das neue Haus auch offiziell aus den Händen des Vermieters in Empfang nehmen konnte.

Bauherr und Vermieter ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die das Gebäude an das THW vermietet. THW-Ortsbeauftragter Thomas Albert zeigte bei Rundgängen die Funktionalität des Gebäudes. Im Erdgeschoss des Verwaltungs- und Einsatzgebäudes finden sich neben den Haustechnikräumen auch die Umkleidekabinen für Männer und Frauen nebst dazugehöriger Duschmöglichkeiten. Die zwölfköpfige THW-Jugendgruppe hat im Erdgeschoss einen eigenen Jugendraum bekommen.

Viele Interessierte kamen, um sich das 1, 7 Millionen Euro Bauprojekt in Kirchehrenbach ganz genau anzusehen.



Geht man über die Verbindungstreppe hinauf in das erste Obergeschoss, finden sich dort neben dem Büro des Ortsbeauftragten auch der Raum für das Einsatz- und Lagegeschehen. Gleich daneben befinden sich weitere Verwaltungsplätze. Ein geräumiger Besprechungsraum mit traumhaftem Ausblick soll unter anderem auch als Schulungsraum genutzt werden. In einem eigens eingerichteten Sozialraum sorgt ein Kachelofen dafür, dass den Helfern in den Wintermonaten zusätzlich zur Zentralheizung nicht kalt wird. Die Fahrzeughalle bietet Platz für insgesamt acht Einsatzfahrzeuge. Insgesamt zählt das THW Kirchehrenbach aktuell 94 Helfer; zuzüglich die zwölf Mitglieder der Jugendgruppe. Dem Förderverein gehören aktuell rund 120 Mitglieder an.

Mit dem THW-Ortsverband aus Pirna verbindet die Kirchehrenbacher eine rund 20-jährige intensive Freundschaft. Der THW-Ortsverband Pirna ließ es sich deswegen auch nicht nehmen, mit einer kleinen Delegation zur Einweihung der neuen Unterkunft nach Kirchehrenbach zu kommen. Als Einweihungsgeschenk hatte man einen geformten sächsischen Elbsandsteinblock mit der Aufschrift "THW Kirchehrenbach" mitgebracht.

Am Sonntag wurde die neue Unterkunft durch Pfarrer Oliver Schütz eingeweiht. Gesanglich umrahmt wurde der Gottesdienst, der in der neuen Fahrzeughalle stattfand, durch den Gesangverein Kirchehrenbach; zum Frühschoppen spielte der Musikverein Kirchehrenbach auf. Am Nachmittag konnte sich die Bevölkerung einen Eindruck von den neuen Gebäudlichkeiten machen. Außerdem stellte der THW-Ortsverband Kirchehrenbach bei verschiedenen Aktionen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis.

ALEXANDER HITSCHFEL(Text und Fotos)