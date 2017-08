Kirchehrenbacher Gaudi mit Jubiläums-Maier und Göger

Wenn sich Bürgermeisterin und Pfarrer nicht so tüchtig ins Zeug gelegt hätten, wäre Kirchweih-Fest verlängert worden - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Mehr Kerwa geht nicht, das steht nach der Errichtung des 20. "Jubiläumsmaiers" und vier Tagen mit Bilderbuchwetter fest: Ganze zwei Schlegelhiebe reichten Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) am vergangenen Freitag zum Bieranstich.

Wegen des Jubiläums-Maiers floss auf der Kirchehrenbacher Kerwa der Schweiß, ging eine Deichsel am Leiterwagen zu Bruch und spotteten Zuschauer, dass jetzt das Fest auf eine Woche verlängert werden müsste. © Marquard Och



Wegen des Jubiläums-Maiers floss auf der Kirchehrenbacher Kerwa der Schweiß, ging eine Deichsel am Leiterwagen zu Bruch und spotteten Zuschauer, dass jetzt das Fest auf eine Woche verlängert werden müsste. Foto: Marquard Och



Als am Montag die lange Reihe der Kerwasburschen beim "Göga daschlong" durch war, haute die Bürgermeisterin das Teil im dritten Versuch zu Scherben. An der Mächtigkeit des von "Waldmeister" Sebastian Bail ausgewählten "Jubiläumsmaiers" scheiterte das seither eingeführte Ausgraben der Fichte samt der Wurzel. Zum Schluss brach auch noch die morsche Deichsel des Leiterwagens – das Drehen des Baums am Dorfplatz war den Kerwasburschen eine nächste Aufgabe.

Bürgermeisterin und Pfarrer im Einsatz

Auch hier wieder Bürgermeisterin und Pfarrer Oliver Schütz im Einsatz, wobei die Sonne manchen Schweißtropfen kostete. "Bis ihr durch seit, muss die Kerwa um acht Tage verlängert werden", lautete der Kommentar eines Spötters. Mitnichten. Zu den Klängen der Band "Dochrinna" ging alles glatt. Am Sonntag versuchten sich acht Paare, darunter auch Bürgermeisterin-Tochter Lena, verkleidet als Bursche und als Partnerin ein junger Mann, unter die Betzn-Austanzer.

Nach einer Minute schellte der Wecker für Sophia Hofmann und Timo Bail, die schon 2016 den Blumenstrauß in Händen hatten.

om