Kirchehrenbacher Kerwasburschen tanzen "Betzen" raus

Hier wird Tradition noch groß geschrieben - vor 47 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Während sich die Kirchweihbesucher in der Hauptstraße schattige Plätze suchten, mussten die "Kerwasburschen" und die Fußgruppe des Musikvereins beim "Mädla zamspiel'n" im Walberladorf in sengender Sonne "Kilometer machen", bis es mit sieben Paaren zum "Betzen raustanzen" kam.

Tanzpaare, Musiker und der "Betzen": Siegerpaar Timo Bail und Carolin Alt konnten den Wettstreit für sich entscheiden. © Marquard Och



Tanzpaare, Musiker und der "Betzen": Siegerpaar Timo Bail und Carolin Alt konnten den Wettstreit für sich entscheiden. Foto: Marquard Och



"Und wenn die Madla schwanger sin, dann schie'm sie's auf die Buum", sangen die Burschen zu den Klängen der von Julia Pleichinger dirigierten "Ehrabocher Musikanten", aber schon nach fünf Minuten Reigen vertraute der "Tanzorganisator" dem Wecker nicht mehr und stellte die "Bimmelzeit" neu ein.

Dem Schaf, dem der "Betzenführer" der "Glaa Hübscher" - im Schatten mit Wasser und "Leckerlies" alle Annehmlichkeiten bot - wollte das gar nicht gefallen, der Betz war kaum zu beruhigen. Nach 15 Minuten spähte der Organisator erneut unter das Tuch mit dem Wecker, nach 17 Minuten erlöste das Weckerrasseln die Tanzpaare.

Zuerst vor lauter Schreck, ging Timo Bail vor seiner Tanzpartnerin Carolin Alt in die Knie. Der Walzer, "Wenn der Wein blüht" und dann der Triumpfzug durch die Ortsstraßen auf den Schultern der "Brauchtumsträger" zeigten erneut, das "Althergebrachte" hat in Kirchehrenbach Zukunft - das war an der Tracht zu sehen. Dazu hatten sich die meisten der Mädchen einen "Zopf" ins Haar gebunden.

Bis in die späte Nacht sorgten die "Ehrabocher Musikanten" für gute Stimmung auf der vielbevölkerten "Festmeile".

Bilderstrecke zum Thema Gelebte Tradition: Das Betzenaustanzen am Kirchweihsonntag Nach dem Umzug ging es zum traditionellen Betzenaustanzen. Dabei wird ein Wecker auf eine bestimmte Zeit gestellt, auf einen Tisch gestellt und mit einem Tuch verdeckt. Paare tanzen dann um den Tisch und geben einen Strauß Blumen umher. Wer beim Weckerklingeln den Strauß in der Hand hält, erhält den Betzen - also das Schaf.



om

Mail an die Redaktion