KJR Forchheim veröffentlicht neues Programm

FORCHHEIM - Der Kreisjugendring (KJR) hat sein neues Programm- und Serviceheft für das Jahr 2017 veröffentlicht. Auch in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten kann die Informationsbroschüre demnächst abgeholt werden.

Ein fester Termin für viele Jugendliche: Im März veranstaltet der Kreisjugendring wieder sein Kicker-Turnier. © privat



Unter dem Titel „2017 – Mach mit & sei dabei!“ bietet das Heft viele Informationen rund um alle Angebote der Jugendarbeit im Landkreis Forchheim. Darin sind auch alle Veranstaltungen des Kreisjugendrings Forchheim aufgeführt. Daneben finden sich aber auch viele Angebote anderer Träger und Veranstalter. Alle Bereiche werden laufend im Internetauftritt aktualisiert und ergänzt.

Der Programmteil des Heftes bietet einen Überblick über die Veranstaltungen, die bis Ende 2017 geplant sind. Aufgeführt sind alle Arbeitsbereiche des KJR: von Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen für Jugendliche, Multiplikatoren, Eltern und Fachkräfte über Angebote der Mädchenarbeit Koralle und der Jungenarbeit Ragazzi bis hin zu den Freizeitangeboten.

Ein Schwerpunkt des Angebots ist auch 2017 die Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit. Hier reichen die Angebote von Gruppenleiterschulungen über Aufsichtspflichtseminare, Erste-Hilfe-Fortbildungen bis hin zur Schulung für zukünftige Anleiter der Robotic Mindstorms Technik.

Im Serviceteil des Heftes finden Nutzer neben den Angeboten aus dem Verleih des Kreisjugendrings vor allem Adressen und Informationen zu Kontaktstellen im Landkreis. Für die Arbeit in den Gemeinden vor Ort hat die Liste der hauptamtlichen Jugendpfleger ebenso wieder Platz gefunden wie die der Jugendtreffs im Landkreis.

Die Broschüre liegt ab sofort in allen Gemeindeverwaltungen des Landkreises Forchheim, in einigen Geschäften, Schulen und in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings, Löschwöhrdstraße 5, aus. Auch in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, Hornschuchallee 7-9, Forchheim, ist das Heftchen erhältlich. Darüberhinaus gibt es die jeweils aktuellste Form in elektronischer Form im Internet unter www.kjr-forchheim.de

Anmeldung für alle Fortbildungen und Veranstaltungen werden ab Montag, 23. Januar, in schriftlicher Form in der Geschäftsstelle des KJR oder über das neue Online-Anmeldeverfahren entgegen genommen.