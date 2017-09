Klage gegen verkaufsoffene Sonntage vom Tisch

Ver.di-Anwalt sieht zu geringe Erfolgsaussicht — Werbegemeinschaft strebt auch für 2018 vier Extra-Verkaufstage an - vor 50 Minuten

FORCHHEIM - Die verkaufsoffenen Sonntage in Forchheim – 2017 sind es vier – sind der Gewerkschaft Ver.di seit langem ein Dorn im Auge. Sie hatte daher angekündigt, gerichtlich dagegen vorzugehen. Doch die Klage ist nun vom Tisch.

Viele Menschen zieht es am verkaufsoffenen Sonntag in die Hauptstraße von Forchheim. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Viele Menschen zieht es am verkaufsoffenen Sonntag in die Hauptstraße von Forchheim. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



"Wir haben das Ganze von einem Rechtsanwalt rechtlich prüfen lassen, der bundesweit Klagen gegen verkaufsoffene Sonntage führt", erläutert Paul Lehmann, Ver.di-Gewerkschaftssekretär für Oberfranken für den Fachbereich Handel. Friedrich Kühn, der Anwalt aus Leipzig, sei dabei zur Einschätzung gekommen, dass die "Erfolgsaussichten für eine Klage in Forchheim nicht so groß" seien, weil die Stadt schon Etliches nachgebessert habe, führt Lehmann aus. "Auf diese Einschätzung verlassen wir uns jetzt."

Im Klartext heißt das: Ver.di wird nicht wie geplant zusammen mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung gegen die verkaufsoffenen Sonntage klagen. "Das bedeutet aber nicht, dass wir uns hier ganz zurückziehen." Vielmehr wolle Ver.di die Debatte weiterhin "ganz genau beobachten", betont der Gewerkschaftssekretär.

Wie bereits berichtet schreibt der Gesetzgeber vor, dass verkaufsoffene Sonntage nur dann angesetzt werden dürfen, wenn an diesem Tag bereits eine Veranstaltung stattfindet, die für sich genommen genügend Besucher in die Stadt zieht. Eine genaue Zahl sei hier allerdings nicht definiert, so Lehmann. Weise die Stadt aber nach, dass dies der Fall sei, dann könne sie einen zusätzlichen Verkaufstag am Sonntag einrichten.

Eine solche Magnetwirkung haben in Forchheim auf jeden Fall der Kunsthandwerker-Markt, die Afrika-Kulturtage und sogar der Jahrmarkt, der im vergangenen Frühjahr allein am Sonntag rund 13 000 Besucher in die Stadt gelockt habe, wie eine aktuelle Zählung ergab.

Auch im nächsten Jahr soll es wieder verkaufsoffene Sonntage in Forchheim geben. So hat sich die örtliche Werbegemeinschaft in einer nichtöffentlichen Sitzung darauf verständigt, dass man wieder vier verkaufsoffene Sonntage für das gesamte Stadtgebiet beantragen wolle. "Wir wollen wieder das Maximum herausholen und das sind vier Sonntage", sagt Michael Csépai, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Die genauen Termine für die Extra-Verkaufstage seien allerdings noch nicht festgelegt. Bisher gebe es lediglich Vorschläge. "Spruchreif ist das alles noch nicht." Erst bei der nächsten Sitzung der Werbegemeinschaft am 9. Oktober will sich das Gremium, in dem zahlreiche Gewerbetreibende der Stadt zusammengeschlossen sind, auf exakte Termine für 2018 einigen und diese dann der Stadt vorlegen.

Bevor das Thema dann im Stadtrat diskutiert wird, müsse auch Ver.di dazu gehört werden, darauf macht der Gewerkschaftsvertreter Paul Lehmann aufmerksam und kündigt gleichzeitig an: "Wir werden die Sachlage wieder genau prüfen. Wir bleiben am Thema dran."

Noch eine andere Sicht der Dinge vertritt die Initiative "Die Innerstädter", in der rund 30 Gewerbetreibende zusammengeschlossen sind. "Es geht nicht um die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage, sondern um die Qualität", findet deren Sprecher Manfred Schade. "Zwei gescheite verkaufsoffene Sonntage sind besser als vier herkömmliche. Einfach Tür auf, ist zu wenig." Man müsse vielmehr parallel zu den verkaufsoffenen Sonntage Events anbieten, die die ganze Stadt attraktiv machen. "Der Kunde muss spüren, dass die ganze Innenstadt lebt."

Bilderstrecke zum Thema Sonnenschein und Schnäppchen: Verkaufsoffener Sonntag in Forchheim Neben dem Kunsthandwerkermarkt in Forchheim zog auch der verkaufsoffene Sonntag viele Besucher an. Wer einen freien Platz in den Cafés ergattern wollte, brauchte Geduld und Glück. In den Läden gab es Sommermode und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern.



Schade fordert hier "mehr Mut". Dazu gehöre auch, dass zum Beispiel die Autos an diesen Tagen nicht in der Innenstadt, sondern an der Peripherie parken. Er zeigt sich trotz aller Kritik optimistisch: "Wir sind regelmäßig in Kontakt mit der Stadt und der Werbegemeinschaft und ich bin voller Hoffnung, dass dabei was Gutes herauskommt."

MARIA DÄUMLER