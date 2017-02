Klassentreffen der ehemaligen Gastarbeiter-Kinder

Türkische Schüler der Martinschule erinnerten an Schulzeit - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - 27 Schüler der ehemaligen Türkischklasse der Martinschule haben den Weg zurück nach Forchheim gefunden. Getreu dem Motto: Nach 35 Jahren wieder an der gleichen Stelle, trafen sie sich zu einem ersten Treffen dieser Art, um an ihre gemeinsame Schulzeit zurückzudenken. Dabei sind manche extra von weit her angereist.

„Was ist das Gegenteil von Vorteil?“ Diese Frage stellte Deutschlehrer Josef Seubert seinen türkischen Schülern einst im Unterricht. Die Antwort „Hinterteil“ sorgte nun beim Klassentreffen wieder für jede Menge Gelächter. © Fotos: Ralf Rödel



„Was ist das Gegenteil von Vorteil?“ Diese Frage stellte Deutschlehrer Josef Seubert seinen türkischen Schülern einst im Unterricht. Die Antwort „Hinterteil“ sorgte nun beim Klassentreffen wieder für jede Menge Gelächter. Foto: Fotos: Ralf Rödel



Fast zwei Monate hat die Planung des Klassentreffens gedauert, erklärt Ayfer Basal, eine der Organisatorinnen. Dabei war es gar nicht so einfach, alle ehemaligen Schüler des Jahrgangs 1982 ausfindig zu machen, sagt sie. Zwar sind die meisten der ehemaligen Klassenkameraden ihren hiesigen Wurzeln treu geblieben und leben heute noch in Forchheim und Umgebung. Doch es gibt auch einige, die nun eigens aus Stuttgart oder Duisburg angereist sind oder sogar im Ausland leben.

Und weil so ein Klassentreffen nicht nur von den ehemaligen Schülern, sondern auch von den gemeinsamen Erlebnissen lebt, hat das Organisationsteam im Vorfeld außerdem viele Bilder gesammelt und sogar ein Video aus der gemeinsamen Schulzeit entdeckt. So wurden Erinnerungen hervorgerufen: Etwa daran, dass Lehrer früher mit Handpuppen und Wasserspritzen versuchten, die Aufmerksamkeit der Schüler zu wecken.

Zwei der ehemaligen Lehrer waren auch gekommen: der Türkisch-Lehrer Sakir Kaya und sein einstiger Kollege, Deutschlehrer Josef Seubert. Er erinnere sich noch heute daran, wie er einmal verzweifelt versucht habe, den Kindern das Wort "Nachteil" aus der Nase zu ziehen, erzählte Seubert. Als er immer wieder nach dem Gegenteil von Vorteil fragte, kam irgendwann die Antwort: "Hinterteil".

"Jeder ist angekommen"

Insgesamt zieht Seubert ein positives Fazit. Wenn er sehe, wie weit die Anwesenden seit damals gekommen seien, dann würde dies doch beweisen, dass das nicht umsonst gewesen sei. Önder Sentürk, der als stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes für das Bayerische Rote Kreuz in Forchheim arbeitet, erklärt: "Jeder von uns ist irgendwo angekommen, einige arbeiten seit 20 Jahren im gleichen Betrieb."

Ein Kernpunkt des Abends ist das Thema Integration. Die speziellen Türkischklassen, die in den 1970er Jahren entstanden, sollten türkische Kinder in das deutsche Schulsystem eingliedern. Aber gleichzeitig gab es die Hoffnung, dass durch den stark türkisch geprägten Unterricht viele Kinder später wieder zurück in die Türkei ziehen würden.

Es kam anders — mit der weiteren Integration hat es auch so geklappt. "Wir selbst haben uns integriert — nicht, weil uns das von der Politik vorgeschrieben wurde, sondern weil wir hierbleiben wollten und Teil dieser Gesellschaft sind", sagt Ayfer Basal.

Bilderstrecke zum Thema Integration geglückt: Klassentreffen der einstigen Türkischklasse 1982 wurden diese Kinder eingeschult: In einer speziellen Türkischklasse für Gastarbeiter-Kinder an der Forchheimer Martinschule. Deutsch zu lernen und sich zu integrieren stand dabei nicht im Vordergrund. Dass es dennoch glückte, bewiesen die Teilnehmer des ersten Klassentreffens, das nun nach 35 Jahre stattfand.



FLORIAN RITTER