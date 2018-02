Klein, aber fein: Der Dobenreuther Faschingsumzug

DOBENREUTH - Bugatti, Ballettratten und Bratwürste aus der Kloschüssel: Der Faschingsumzug in Dobenreuth mag vielleicht nicht der größte sein, punktet dafür aber mit seinen ganz eigenen Attraktionen.

Wie jedes Jahr waren die Reifenberger Ballettratten auch dieses Jahr beim Dobenreuther Faschingsumzug mit von der Partie. Foto: Alexander Hitschfel



Ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen hat man schon, als man das Bratwurstbrötchen, welches vom Dobenreuther Brootwurstwoogn ausgegeben wurde, in Empfang nimmt. Denn in Dobenreuth gibt es Bratwürste aus der Kloschüssel; natürlich nur an Fasching und nur aus einer Dekoration, doch der Anblick lässt den Appetit erst einmal kurz vergehen.

Während bei anderen Faschingsumzügen Bonbons ausgeworfen werden, gibt es in Dobenreuth eben Bratwurstbrötchen. Der Dobenreuther Faschingsumzug ist wohl der kleinste Faschingsumzug im Landkreis Forchheim und weit darüber hinaus. Insgesamt nur neun Gruppen beteiligten sich am diesjährigen Gaudiwurm, der am Faschingsdienstag ausgehend vom Ortseingang sich durch den kleinen Ort schlängelte. "Klein aber fein" treffender könnte man den Zug nicht schreiben. Mit dabei neben Tanzmariechen und der Purzelgarde auch Abordnungen aus Gosberg, die in historischen Kostümen im Zug mitliefen, die Nachbarortschaft Gosberg, die mit einem Bus aus Pappe eine Vereinsfahrt unternahmen.

Für Livemusik sorgte die Poxdorfer Blasmusik, die ebenfalls im Zug dabei war. Mit dabei im Zug auch die Reifenberger Ballettratten. Für Landrat Hermann Ulm (CSU) ist der alljährliche Faschingsumzug in Dobenreuth ein Pflichttermin. Auch in diesem Jahr durfte er im Bugatti im Zug mitfahren und den zahlreichen Zuschauern zuwinken. Eine Frau fehlte in diesem Jahr aber in der fünften Jahreszeit. Die Rede ist von Marion Turnwald, die sich um den Fasching in der Gemeinde über viele Jahre sehr verdient gemacht hat. Sie verstarb im Juli letzten Jahres. "Die Marion ist mit Sicherheit stolz, dass wir den Dobenreuther Fasching in ihrem Sinn weiterführen", sagte eine Dobenreuther Zugteilnehmerin, wohlwissentlich, dass Marion Turnwald den Dobenreuther Närrinnen und Narren schon fehlt.

