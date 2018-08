Mehrere Autos überschlugen sich am Donnerstagmorgen nach einem Unfall am Ortsausgang Reuth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Mercedes-Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Unter den unter den sechs Verletzten befanden sich laut Polizeiangaben auch Kleinkinder, die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Sonnenuntergänge, idyllische Natur und weitläufige Panoramen: Wir haben Fotos von Instagrammern gesammelt, die zeigen, wie wunderbar sich der Sommer in der Fränkischen Schweiz genießen lässt.

Zugegeben: Inzwischen sind die Außentemperaturen wieder einigermaßen erträglich. Dennoch fürchtet so mancher eine neue Hitzewelle, die auf uns zurollen könnte. Aber keine Panik: Wir präsentieren die zehn kühlsten Orte in und um Forchheim.

Einen Festzug zur Eröffnung des Ebermannstädter Altstadtfestes ohne Blechbläser und Trommel gab es in 41 Jahren nicht. Beim 42. Mal versagte ein Rädchen im Getriebe. "Ohne Tritt Marsch" stimmte so der Heiligenstädter Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) die Beteiligten am Kirchenplatz auf einen Zug ohne Musik ein.