Kleine Hexen waren der Hingucker im Sportheim Burk

Meer aus Kostümen mit Prinzessinnen, Mini-Mäusen und Cowboys - 14.02.2018 11:51 Uhr

FORCHHEIM - Knapp 200 Gäste, sowohl Groß als auch Klein, kamen am Faschingsdienstag zum zweiten Kinderfasching der Jugendabteilung des 1. FC Burk.

Absoluter Hingucker war der Auftritt der kleinen Hexen aus Heroldsbach. © Andrea Faust



Prinzessinnen, Cowboys, Mini-Mäuse und Co. verwandelten das Sportheim in Burk in ein buntes Kostüm-Meer.

Absoluter Hingucker war der Auftritt der kleinen Hexen aus Heroldsbach, die in Begleitung ihrer Prinzenpaare kamen.



Heike Hörath hatte die Regie an dem Nachmittag; sie leitete auch die vielen Spiele. Preise gab es unter anderem beim Hüpfballrennen, dem Mohrenkopf-Wettessen und bei der Kostümprämierung.



Auch die Prinzenpaare machten im Sportheim des 1.FC Burk ihre Aufwartung. © Andrea Faust



Die Verantwortlichen des 1.FC Burk bedanken sich bei allen, die aus dem Faschingstreiben eine tolle Kinderparty gemacht haben!