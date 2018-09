Kleiner, dicker Mann klaut Huhn aus fränkischem Stall

Polizei spricht von einer Serie - und bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Der kleine Ort Rüssenbach in der Fränkischen Schweiz fragt sich: Was ist da nur los? Ein bislang unbekannter Mann klaute in den letzten Monaten insgesamt 20 Bruteier aus einem Stall. Jetzt schlug er erneut zu - und ließ gleich ein Huhn mitgehen.

Es ist eine Serie, die sich über die letzten Monate erstreckt. Immer wieder stahl ein Mann aus einem Stall am Rüssenbacher Lindenweg Bruteier - und zuletzt auch noch ein Huhn der Rasse "Deutsches Lachshuhn", wie die Polizei mitteilt. "Der Gesamtentwendungsschaden liegt bei etwa 60 Euro", heißt es in einer Pressemitteilung.

Doch es gibt einen Verdacht. Auf dem Grundstück wurde ein etwa 65 Jahre alter kleiner, dicker Mann gesehen. Er war wohl mit einem blauen Kleinwagen unterwegs. Die Ebermannstädter Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09194/73880 melden.

