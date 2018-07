Kleiner Unfall in Forchheim mit großen Folgen

Massive Verkehrsbehinderungen rund um die Eisenbahnbrücke - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nach einem Zusammenstoß an der Eisenbahnbrücke ist es wegen Straßensperrungen zu massiven Verkehrsbehinderungen bekommen.

Nach einem Auffahrunfall auf der Eisenbahnbrücke musste die Feuerwehr nicht nur das ausgelaufene Öl binden, sondern auch den Verkehr umleiten. © Ralf Rödel



Am Vormittag erreignete sich ein Auffahrunfall: Am Ende der Eisenbahnbrücke in Richtung Hainbrunnenstraße fuhr ein BMW auf einen VW Tiguan auf. Als Folge der Kollision liefen Betriebesstoffe, vor allem Öl, aus. Deshalb kam eine Krad-Fahrerin ins Schlingern, rutschte mit ihrem Fahrzeug auf dem Ölteppich aus und verletzte sich beim Sturz leicht.

Die Straßenmeisterei rückte an, um das Öl zu binden. Aufgrund der Aufraumarbeiten wurde der Unfallbereich zeitweise weiträumig abgesperrt. Deshalb kam es am späten Vormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen im Bereich der B 470/Bayreuther Straße/Hainbrunnenstraße. Gegen Mittag hatte sich die Lage wieder normalisiert.

An den beiden Fahrzeugen entstand nach den Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.