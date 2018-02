Starke Männer, wilde Tiere und viele schöne Damen trafen sich in Pretzfeld zum Frauenbundfasching.

Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Die Rockmusik ist dem Forchheimer "Schröder Show Sextett" in Fleisch und Blut übergegangen, in der Ebser Stadthalle traten sie zu acht an - zur "affengeilen Party" für 1000 feierfreudige Jeckengäste des Elferrats der Stadt.