Kleinste Teile sollen Forchheim nach vorne bringen

Institut für Nanotechnologie will 2017 im Medical Valley Center starten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Stadt hat im Medical Valley Center (MVC) den Grundstein gelegt für eine mögliche universitäre Einrichtung. So sehen es jedenfalls Wirtschaftsförderer Viktor Naumann und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Hoffnungsträgerin ist Professorin Silke Christiansen. Sie hat vor kurzem den Verein „Inam“ gegründet, um im Keller des Forchheimer MVC mit hochspezialisierten Mikroskopen Forschung im Nano-Bereich zu betreiben.

Professorin Silke Christiansen von der Universität Erlangen plant, im Keller des Medical Valley Centers mit Mikroskopen auf Weltniveau Forschung im Nano-Bereich betreiben. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Professorin Silke Christiansen von der Universität Erlangen plant, im Keller des Medical Valley Centers mit Mikroskopen auf Weltniveau Forschung im Nano-Bereich betreiben. Foto: Foto: Athina Tsimplostefanaki



„Inam“ bedeutet: Innovations-Institut für Nanotechnologie und korrelative Mikroskopie. Der Verein Inam wird in den Worten der Werkstoffwissenschaftlerin und Physikerin Silke Christiansen im Keller des Medical Valley Centers in der Äußeren Nürnberger Straße Hochleistungs-Mikroskope der Firma Carl Zeiss (Jena) betreiben. Auftraggeber können Forscher aus dem universitären Bereich sein, aber auch Firmen.

Da die Geräte sehr teuer sind (dafür aber „auf Weltniveau“), sucht der Verein noch Geldgeber, sagte Silke Christiansen. Sie würde „lieber heute als morgen“ anfangen. Noch 2017 soll es los gehen.

Haus vermessen

Für den Anfang stellt sie sich eine Gruppe von etwa zehn Personen vor: Wissenschaftler, Techniker, administratives Personal. Sechs Mikroskope sollen sie zunächst betreiben, von denen ein Teil schon vorhanden sei, sagte Christiansen. Der Standort muss im Keller sein, weil hier der Boden nicht schwingt: „Kleinste Störungen wären schon zu viel.“

Ziel sei es, die Mikroskope auf Dauer auszulasten. In diesem Sinne wird es nicht nur medizinische Proben geben, die ins Mikroskop kommen: „Sie können da alles hineingeben“, sagte Christiansen. Die Professorin ist außer an der Uni Erlangen auch am Berliner Helmholtz-Zentrum im Bereich Nano-Strukturen tätig.

Lage ist ideal

Sie sieht Forchheims Lage inmitten einer Reihe von Universitäten von Bayreuth über Bamberg, Würzburg, Regensburg und Erlangen als Glücksfall: „Moderne Forschung ist heute Teamplay“, sagte sie.

Die Stadt verspricht sich von Inam mittelfristig eine Verknüpfung zur Universität: „Mein Oberbürgermeister hat den Wunsch, eine akademische Einrichtung in der Stadt zu implementieren“, sagte Wirtschaftsförderer Viktor Naumann.

OB Kirschstein bekräftigte dies. Der Zeitpunkt für eine „innovative universitäre Anbindung“ sei günstig, weil sich Forchheim und die Region im wirtschaftlichen Aufschwung befänden.

ULRICH GRASER