Kleintransporter kracht bei Heroldsbach in Hauswand

Von Fahrbahn abgekommen - Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen - vor 8 Stunden

OESDORF - Am Freitagmorgen kam der Fahrer eines Behindertentransporters im Heroldsbacher Ortsteil Oesdorf (Lkr. Forchheim) von der Straße ab und rammte eine Hausecke. Erst etliche Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen.

Eine Spur der Verwüstung hinterließ der Fahrer eines Behindertentransporters am Freitagmorgen ehe er an einer Hausecke zum Stehen kam. © NEWS5 / Merzbach



Der 57-jährige Fahrers eines Behindertentransporters fuhr am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr von Zeckern kommend die Frankenstraße in Oesdorf entlang. Auf einer Gefällstrecke am Ortseingang kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er den Gehweg und schrammte eine Hausecke.

Hier kam der Transporter aber nicht zum Stehen, sondern fuhr weiter, prallte gegen eine weitere Hauswand und stieß letztendlich nach mehreren Metern frontal gegen das Gebäudeeck eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem verformten Fahrzeug befreien.

Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde der Mann mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sein Zustand jedoch stabil.

Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise nicht im Transporter. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und an den Gebäuden wird laut Polizeiangaben auf rund 50.000 Euro geschätzt.

