Klinik-Hochzeit: Neuer Name gesucht

Bürger können Vorschläge bei Stadt oder Landkreis einreichen - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Nachdem Kreistag und Stadtrat Forchheim die Fusion der Kliniken Ebermannstadt und Forchheim beschlossen haben (wir berichteten), startet ein Wettbewerb, der neuen Krankenhausgesellschaft einen Namen zu geben.

Die Klinik in Ebermannstadt wird eine Hälfte der gemeinsamen neuen Klinik. Wie soll das Konstrukt heißen? © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die Klinik in Ebermannstadt wird eine Hälfte der gemeinsamen neuen Klinik. Wie soll das Konstrukt heißen? Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Am 1. Januar 2019 feiern beide Kliniken Hochzeit. Ab diesem Zeitpunkt werden beide Häuser unter dem Dach einer gemeinsamen Krankenhausgesellschaft betrieben. Im Rahmen eines Wettbewerbs sind Bürger in Stadt und Landkreis dazu aufgerufen, Namensvorschläge unter dem Stichwort "Klinikfusion" schriftlich einzureichen bei: Stadt Forchheim, Abteilung Corporate Communication, Schulstraße 1, 91301 Forchheim oder Landkreis Forchheim, Pressestelle, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim. Einsendeschluss: 31. März.