Klinikum Forchheim: Ente gut, alles gut

Fehlendes Mitglied der Entenfamilie am Eingang zum Forchheimer Klinikum gibt Rätsel auf - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Kinder wie Erwachsene bleiben mit großen Augen vor dem Wasserbecken vor dem Forchheimer Klinikum stehen: „Wo ist denn die Ente hin?“ fragt ein kleiner Junge, der ratlos vor dem Wasserbassin steht. Die NN haben es herausgefunden.

Nur mehr die Fußstümpfe bezeugen, dass einmal ein kleines Entenküken das Wasserbassin vor dem Eingang des Forchheimer Klinikums bevölkerte. Bald soll es wieder da sein, heißt es vom Krankenhausdirektor. © Foto: Berny Meyer



Nur mehr die Fußstümpfe bezeugen, dass einmal ein kleines Entenküken das Wasserbassin vor dem Eingang des Forchheimer Klinikums bevölkerte. Bald soll es wieder da sein, heißt es vom Krankenhausdirektor. Foto: Foto: Berny Meyer



Nur mehr die abgetrennten Entenfüßchen des Kükens stehen in der Reihe hinter seiner bronzenen Mama. Wer vorbei läuft, schaut zwei Mal hin, hat der Anblick doch etwas durchaus Barbarisches an sich. Besonders die Kinder bleiben verwundert stehen und begutachten die zwei Fußstümpfe.

„Wir haben das Ziel, die Ente so schnell wie möglich wieder herzubringen“, verspricht derweil Krankenhausdirektor Sven-Malte Oelkers. Die abgetrennte Ente sei in der Obhut des Klinikums. Ein Kind habe aus Versehen vor einigen Tagen dagegen getreten — das war’s dann für das zehn Jahre alte Küken.

„Seit dem ersten Tag“, also der Eröffnung des Klinikums im Jahr 2006, fristet die Entenfamilie an der Wasserinstallation am Haupteingang ihr Dasein. Erschaffen hat sie damals der Künstler Kurt Arentz, der nicht nur die Enten in Bronze gegossen hat, sondern unter anderem auch das Antlitz der einstigen US-Präsidentengattin Barbara Bush. Arentz ist allerdings im Juni 2014 verstorben: Er kann also seinen Entenkindern nicht mehr weiterhelfen. Deswegen sei das Klinikum aktuell dabei, Angebote einzuholen.

Wie viel die Enten-Reparatur kosten werde und wann es soweit ist, das steht noch nicht fest. Bis sie wieder da ist, können die Kinder weiterhin über den Verbleib der Ente rätseln. Sorgen muss sich auf jeden Fall keiner machen: Wo wäre eine Ente mit gebrochenen Beinen besser aufgehoben als in einem Krankenhaus?

BARBARA ZINECKER