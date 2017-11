Klosterchor St. Anton: Im Dienst der Freude

Chor und Orchester feiern Jubiläum - 24.11.2017 17:57 Uhr

FORCHHEIM - Jahrzehnte seines Lebens hat der Forchheimer Hans Grohberger seiner Freude zum Singens gewidmet. Zur Feier des 95. Geburtstag des Klosterchors und dem 70-jährigen Bestehen des Orchesters lädt der Verein am Sonntag zum großen Jubiläumskonzert in die Klosterkirche St. Anton.

Der Klosterchor und das Klosterorchester von Sankt Anton musizieren zu Ehre Gottes und zum Lob Mariens bei der Nacht der Offenen Kirchen im September. Es dirigiert: Franz-Josef Saam (li.). © Archivfoto: Hitschfel



Er war damals 20 Jahre jung und sollte eigentlich nur aushelfen. "Bei der Aushilfe ist es geblieben", sagt der 85-jährige Forchheimer Hans Grohberger heute und lächelt. Pater Martin Weishaupt leitete damals den Chor, der 1922 zunächst als Mädchenchor gegründet wurde. Bei einem kurzfristigen Engagement von Grohberger, um die Johannis-Passion zu singen, ist es nicht geblieben. "Seitdem bin ich ununterbrochen und ohne Auszeit dabei", sagt er. 67 Jahre sind seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1950 vergangen.

Pater Weishaupt war in vielerlei Hinsicht ein Wegbereiter für St. Anton. 1947 ruft er das Klosterorchester ins Leben. Noch heute besteht es aus 14 Mitgliedern, erzählt Franz-Josef Saam. Er leitet heute beide Einrichtungen, seit 1969. "In seinem Ursprung war es ein Streichorchester. Die Noten haben die Musiker teilweise selbst per Hand geschrieben", sagt Saam über seine "fleißigen Leute".

Zunächst eine lose Gruppe

Viele von ihnen, erzählt Saam, stammten aus dem Sudentenland und fanden sich in Forchheim zum Musizieren zusammen. Messfeiern verliehen die Musiker einen festlichen Rahmen. Einer von ihnen, Rudolf Palmer, war später sogar bei den Bamberger Symphonikern gefragt.

Die Freude am Gesang hat auch Grohbergers Frau Luise angesteckt. Seit 45 Jahren stehen sie gemeinsam hinter den Notenblättern. Nicht nur Messen oder Konzerte schweißen die Mitglieder — Saam zählt heute rund 25 Personen — zusammen. "Auch viele schöne Ausflüge haben für den Zusammenhalt zwischen den Generationen gesorgt", lässt Grohberger Revue passieren.

Mit seinem musikalischen Fieber hat der 85-Jährige nicht nur Frau sondern auch Kinder angesteckt. Ob Orgel, Akkordeon, Flöte oder Gitarre — mit seinen zwei Söhnen und Töchtern gehörte im Hause Grohberger das gemeinsame Musizieren selbstverständlich zum Alltag. Die mittlerweile aufgelöste Formation der "Forchheimer Volksmusikgruppe" haben die Grohbergers vor 30 Jahren gegründet. Schluss war, als der Zither-Spieler umgezogen ist.

Hans Grohberger singt seit 67 Jahren beim Klosterchor. © Foto: Roland Huber



Für die kommenden Lebensjahre des Klosterchors und -orchesters wünschen sich Grohberger und Saam neue Mitglieder. "Damit das alles nicht einschläft", sagt der 85-Jährige. Wichtig für Dirigent Saam ist, "dass die Verbundenheit zur Klosterkirche weiterhin bestehen bleibt. Wir sehen uns als Teil von St. Anton."

Vor vier Jahren musste das Kloster schließen und seit dem Frühjahr ist klar, dass die Redemptoristen-Patres zu Messfeiern nicht mehr anreisen können (wir berichteten). Die Freude über das große Jubiläumskonzert mit der Ehrung langjähriger Mitglieder soll das nicht trüben.

Geehrt werden Roland Beetz (60 Jahre), Margit Langguth und Ingrid Müller (für 50), Johannes Hüller, Erwin Hahner, Luise Grohberger (für 45), Traudi Harrer, Renate Kronenberger, Walter Knoblach (für 40), für 35 Jahre Birgit Schmidt, Christiene Graf und Susanne Herden (für 30), sowie Ulrike Schreyer und Markus Dippold für 25 Jahre.

Das Jubiläumskonzert mit Lob- und Dankesliedern beginnt am Sonntag, 26. November, 16 Uhr, in der Klosterkirche St. Anton. Der Eintritt ist frei.

