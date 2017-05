Klosterverein St. Anton Forchheim blickt nach vorne

Neuer Vorstand setzt sich für "aktives Gotteshaus" ein

FORCHHEIM - Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Klostervereins St. Anton wurde der bisherige Vorstand mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Der Verein will sich weiterhin dafür engagieren, dass die Klosterkirche lebendig bleibt.

Sie führen den Klosterverein St. Anton Forchheim in die Zukunft (v.l.n.r.): Die stellvertretende Vorsitzende Rita Saam, Schatzmeister Markus Dippold und Vorsitzender Michael Engelmann. Foto: privat



Rund ein Viertel der knapp 220 Mitglieder des Klostervereins sind der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt und wählten in den Räumen über der Klosterkirchensakristei eine neue Vorstandschaft, die der alten entspricht. Mit sehr großer Mehrheit wurden der Vorsitzende Michael Engelmann, die stellvertretende Vorsitzende Rita Saam, sowie der Schatzmeister Markus Dippold wiedergewählt. Ebenfalls gewählt wurden acht Beisitzer sowie die Kassenprüfer.

In dem Bericht aus dem Vereinsleben wurden die vielfältigen Angebote und Gruppierungen erwähnt und der Vorstand dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Nach einem Rückblick über die einschneidenden Veränderungen des kirchlichen Angebotes an den Festtagen, wandte Michael Engelmann den Blick nach vorne und appellierte: "Lasst uns zusammen die Zukunft aktiv mitgestalten und so dafür sorgen, dass die Klosterkirche ein aktives Gotteshaus bleibt."

Gottesdienst für Gehörlose

Es finden auch weiterhin zwei Gottesdienste in der Woche statt, veranstaltet von der Pfarrei St. Martin Forchheim. Mittwochs um 9 Uhr und samstags um 18 Uhr. Ferner findet in der Regel am vierten Sonntag im Monat um 10 Uhr ein Gehörlosengottesdienst statt, zu dem auch weitere Gläubige kommen können. "Zudem," so Saam, "ist die Klosterkirche täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet".

Schatzmeister Dippold konnte über eine solide Finanzlage des Vereins berichten. Dank vieler Spenden von Mitgliedern und der Klosterkirche verbundenen Personen könne auch die Armenspeisung, die früher an der Pforte des ehemaligen Kloster von den Redemptoristen vorgenommen wurde, in Zusammenarbeit mit der Caritas Forchheim zunehmend ausgebaut werden.

Arbeit an lebendigen Haus

Der Klosterverein St. Anton will konstruktiv in die Zukunft blicken und dafür Sorge tragen, dass die Kirche als lebendiges Gotteshaus erhalten bleibt. Gerade auch deshalb, weil viele Gläubige aus nah und fern sich der Kirche und den Redemptoristen weiterhin verbunden fühlten.