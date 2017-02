In Neunkirchen am Brand waren am Samstagabend die Narren los: Auf der Prunksitzung des Carnevalvereins Neunkirchen sorgten die Bütt und andere Auftritte für viele Lacher im Publikum. Die Kinder- und die Jugendgarde fegte über die Bühne und heizte dem Publikum im Saal mächtig ein.