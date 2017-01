Komasäufer in Forchheim: So steht's um die Jugend

FORCHHEIM - Bier, Wein, Cocktails, Schnaps: Nach Informationen der Krankenkasse DAK landeten im Jahr 2015 insgesamt 39 Kinder und Jugendliche aus Forchheim und Umgebung mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 Prozent.

Nach aktuellen Informationen der DAK Krankenkasse landeten im Jahr 2015 insgesamt 39 Kinder aus Stadt und Landkreis Forchheim mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. © Foto: dpa



25 Jungen und 14 Mädchen mussten im Jahr 2015 mit einem handfesten Rausch ins Krankenhaus gebracht werden. „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Gerhard Vogel von der DAK-Gesundheit für den Bereich Forchheim und Umgebung.

„Die Zahl ist besorgniserregend“, kommentiert Privatdozent Dr. Jürgen Gschossmann, Leiter der Fachabteilung für Innere Medizin am Klinikum Forchheim, die alkoholbedingten Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen. Doch daraus gleich einen Trend abzuleiten, dass es mehr Komasäufer in der Region gibt, als in den vergangenen Jahren, „da wäre ich zurückhaltend“, so Gschossmann. „Dazu muss man die Zahlen der letzten Jahre in ihrer Gesamtheit analysieren“. Und doch sei jeder Jugendliche, „der alkoholisiert oder komatös zu uns kommt, einer zu viel“.

Gut möglich, dass die jungen Komasäufer aus Stadt und Landkreis zum Großteil in den angrenzenden (Kinder-)Krankenhäusern in Bamberg, Bayreuth und Erlangen behandelt wurden. Für das Klinikum Forchheim jedenfalls kann Klinik-Direktor Sven Oelkers die von der DAK ermittelte Zahl der 39 jungen Komasäufer nicht bestätigen. Im Jahr 2015 wurden insgesamt acht minderjährige Patienten wegen übermäßigen Alkoholkonsums im Forchheimer Klinikum behandelt, (sechs davon stationär, zwei ambulant), im vergangenen Jahr waren es etwa zehn Minderjährige. Erster Anlaufpunkt für die jungen Alkoholpatienten ist die Notfallambulanz. Dort wird dann von Fall zu Fall entschieden, wie die Patienten weiter zu behandeln sind und ob die Jugendlichen eventuell sogar auf der Intensivstation überwacht werden müssen. Die Beschwerdeskala von „F10.0“ reicht dabei von Artikulations-Ausfällen über neurologische Ausfälle bis hin zum Koma.

Die Zahl von 39 jugendlichen Alkoholopfern kann Jürgen Knauer ebenfalls nicht bestätigen. „Die jugendlichen Alkoholopfer, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind nicht alle polizeibekannt“, schränkt der Leiter der Polizeiinspektion Forchheim ein. Denn die Polizei müsse ja nicht zwangsläufig verständigt werden, wenn bei einer privaten Feier der Alkoholkonsum aus dem Ruder laufe.

Anders hingegen, so Knauer, sehe es bei Großveranstaltungen wie Kirchweihen, dem Annafest oder auch dem Faschingsumzug in Neunkirchen aus. Dort seien die Beamten im Vorfeld beratend tätig und hätten auch ein Auge darauf, dass der Jugendschutz eingehalten werde.

Security an der Bar

Dazu könne zum Beispiel die Ausgabe von altersbezogenen farblich unterschiedlichen Armbändchen und deren Kontrolle am Einlass zählen, führt Knauer an. Gibt es einen Barbereich, kann der zusätzlich von Security-Mitarbeitern bewacht werden, um sicher zu stellen, dass die Älteren nicht für die Jüngeren an der Bar bestellen und mit dem Getränk dann die Bar verlassen. Denn die Altersbeschränkungen sehen vor, dass Jugendliche bis 16 Jahre keinen Alkohol ins Glas bekommen, zwischen 16 und 18 Jahren hingegen sind sogenannte Soft-Alcoholics wie Bier und Wein erlaubt, so Knauer. „Die Veranstalter zeigen große Verantwortung“, so das Resumée Knauers, „auch am Annafest hat sich die Situation verbessert. Unsere Maßnahmen greifen.“

