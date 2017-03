Kombi-Klassen in Kersbach kommen

FORCHHEIM-KERSBACH - Die Widerstände einiger Kersbacher Eltern gegen die Einführung der flexiblen Grundschule halten an. Auch beim Informationsabend im übervollen Mehrzweckraum der Martinschule, gelang es Schulleitung und Schulamt nicht, die Skeptiker zu überzeugen.

In der Forchheimer Martinschule lernen Erst- und Zweitklässler bereits zusammen und voneinander. © Edgar Pfrogner



Die Stimmung war aufgeheizt. Zur Verstärkung hatte sich die Schulleiterin der Martinschule, Kerstin Friedrich, und ihr Stellvertreter David Hentschel Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker, Schulleiterinnen und Lehrer von Grundschulen aus Poxdorf und Bubenreuth, die bereits in jahrgangsgemischten Klassen unterrichten, sowie Eltern aus den genannten Schulen geholt.

Regierung ist dafür

Mit den jahrgangsgemischten Klassen habe man an der Martinschule bereits Erfolge erzielt, so Friedrich in ihren einleitenden Worten. Sie sprach sogar von "Elite-Klassen der Martinschule". Messbare Erfolge, die diese These untermauerten wurden nicht vorgelegt. Stattdessen verwies man darauf, dass das Konzept der jahrgangsgemischten Klassen von Seiten der Bayerischen Staatsregierung gewollt sei. Für manche Eltern ein Totschlag-Argument.

Des Öfteren war an diesem Abend von Eltern zu hören, dass man doch auch das bisherige System der Regelklassen in Kersbach beibehalten könne. Da änderte auch der Zusatz von Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker nicht, dass man auch an anderen Landkreis-Schulen die jahrgangsgemischten Klassen erfolgreich eingeführt habe.

Mehr Sozialkompetenz

Konrektor David Hentschel führte aus, dass es den Lehrern große Freude bereiten würde, in solchen Kombiklassen zu unterrichten und die Kinder einen gehörigen Benefit davontragen würden. Als Beispiel nannte er, dass die Jüngeren vom Wissen der Älteren profitieren würden, aber auch die Älteren würden beispielsweise einen Vorteil daraus ziehen, dass man durch die Zusammenarbeit mit Jüngeren an Sozialkompetenzen dazugewinne. Außerdem profitiere man dadurch, dass die Viertklässler durch das Wiederholen Stofflücken schließen könnten.

Von Seiten des Konrektors wurden verschiedene positive Schülerstimmen für eine jahrgangsgemischte Kombiklasse vorgetragen. "Da muss es aber doch auch garantiert Nachteile geben", hakte eine kritische Mutter nach. Positives Feedback kam aber auch von Rektorinnen und Lehrern von anderen Schulen, die bereits Kombiklassen eingeführt haben und auch von Eltern, die ihre Kinder an solchen jahrgangsgemischten Klassen angemeldet haben. Immer wieder wurde die bessere Persönlichkeitsentwicklung und ein stärkeres Selbstbewusstsein als Vorteile genannt.

Glückliche Kinder

Besonders von den Eltern der Kinder, die ab September in die vierte Klasse der Kersbacher Grundschule gehen, gab es teils heftigen verbalen Widerstand. "Unsere Kinder sind glücklich wie es ist", betonte ein Vater. Ein anderer forderte, endlich den viel gepriesenen pädagogischen Vorteil zu benennen. "Never change a running system", forderte ein anderer Vater.

"Ich verstehe ihre Ängste und Bedenken gut", versuchte Schulleiterin Friedrich immer wieder zu beschwichtigen. Mit dem System hätten die Lehrer ganz andere Möglichkeiten, die Kinder individuell zu fördern. "Ist das jetzt beschlossene Sache auf jahrgangsgemischte Klassen in Kersbach umzustellen?", wollte eine andere Mutter wissen und erhielt von Kerstin Friedrich prompt ein "Ja".

Ellenlange Debatte

Einige Eltern, die dem System der jahrgangsgemischten Klassen viel Positives abgewinnen konnten wurden nach schier unendlichen Diskussionen, bei denen man sich teilweise im Kreis drehte, deutlich: "Dann melden sie halt ihr Kind ab und melden es an einer anderen Schule an", warf eine Mutter ein. Dann sei auch das Problem mit den aktuell erschöpften Platzkapazitäten gelöst.

Der Schulleitung gelang es, nicht alle, aber viele, Kritiker zu überzeugen. "Wir hätten uns eine solche Infoveranstaltung schon viel früher gewünscht", fügte ein Vater an. Schulleiterin Kerstin Friedrichs Antwort: "Ich wollte eben erst verlässliche Schülerzahlen für das neue Schuljahr haben und die bekomme ich erst in den nächsten Wochen."

"Vertrauen Sie uns wir sind schließlich vom Fach" warb Friedrich weiter. Eins wurde an diesem Abend aber auch deutlich: Die jahrgangsgemischten Klassen in Kersbach werden kommen.

