König, Kaiser, Mauerscheißer: Abstimmung in Forchheim läuft

Online-Voting: Fünf neue Namen für das Altstadtfest stehen jetzt zur Wahl - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wird es bald in der Stadt ohne Mitleid ein Mauerscheißerfest geben? Mit einer Umfrage soll ein geeigneter Namen für das neue Innenstadtfest gefunden werden, das im letzten Jahr noch "Anstattfest" hieß. Ab sofort kann man abstimmen!

Wie soll das Altstadtfest künftig heißen? Die Bürgerbefragung läuft! © Hubert Bösl



Bands rockten auf dem Rathausplatz, Besucher bummelten an Buden vorbei und ließen sich zum Essen und Trinken nieder. So sah das Altstadtfest bisher immer aus. In diesem Jahr soll ein neues Konzept greifen und auch der Name soll sich ändern. Bereits in den letzten Wochen gingen die Meinungen gerade im Bezug auf das "Mauerscheißerfest" weit auseinander. Nun wollen die Veranstalter, die Stadt Forchheim in Zusammenarbeit mit den Geschäftsleuten und Gastronomen der Stadt mit einer Bürgerbefragung unverbindlich die Stimmungslage in der Bevölkerung erfassen. Diese soll dann bei einer endgültigen Entscheidung für einen passenden Namen einfließen.

Fünf Namensvorschläge stehen dabei zur Wahl:

Mauerscheißerfest — Forchheim darf eingenommen werden

"Neben der Verbundenheit zu Forchheim und seiner Geschichte, ist dieser Name weltweit einzigartig, generiert auch überregional Aufmerksamkeit und ermöglicht eine Einbettung der Stadtgeschichte ins Festgeschehen", heißt es seitens der Stadt.

Königsstadtfestival — Jeder Gast ein König

Forchheim trägt den Titel "Königsstadt". "Nicht nur für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe und Einzelhändler, sondern für die gesamte Stadt, nicht zuletzt in unserem Königsbad, soll der Slogan "Jeder Gast ein König" auch Programm sein.

Forchheimer Stadtfest, König, Kaiser, Mauerscheißer

In Anlehnung an das Kinderspiel "König, Kaiser, Hosenscheißer" soll es einen "Tag der alten Spiele" geben, bei dem in Vergessenheit geratene Spiele wie Sackhüpfen, Eierlaufen oder "König, Kaiser, Hosenscheißer" wieder zum Leben erweckt werden. Außerdem, so argumentiert die Stadt, "beinhaltet der Titel drei wichtige, historische Schlagwörter, die Forchheims Stadtgeschichte prägen: "Königsstadt, Kaiserpfalz und Mauerscheißer".

Eckla-Fest - Das Fest mit dem gewissen ECKstra

In Anlehnung an den neuen Slogan der Tourist-Info "Jedes Eckla liebenswert fränkisch", sollen Besucher an Forchheims schönsten Ecken in den Genuss von Musik und Kultur, deftigem Essen und fränkischem Bier Genuss erleben.

MyStadtfest Forchheim — Feiern im Mai

Der Name entstand aus dem Gedanken heraus, dass für jeden, ob alt oder jung, Forchheimer oder Gast, etwas geboten ist und sich jeder mit dem Fest identifizieren kann. Außerdem beinhaltet der Titel auch das Wortspiel von My, für mein Fest und dem Monat "Mai".

Ab sofort bis einschließlich 31. Januar, kann über den Link https://www.forchheim.de/umfrage abgestimmt werden. Ebenso ist es möglich, seinen Vorschlag per Post an die Stadt Forchheim, Citymanagement, St.-Martin-Straße 8, 91301 Forchheim zu schicken oder persönlich abzugeben.

