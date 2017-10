Königsbad: Betrunkene Seniorin greift Sanitäter an

FORCHHEIM - Am frühen Samstagabend schlug eine betrunkene und verwirrte Frau im Forchheimer Königsbad auf. Als Polizei und Rettungsdienste helfen wollten, griff sie einen Sanitäter an. Am Ende wurde die 69-Jährige selbst verletzt.

Alles begann mit einer frustrierenden Aktion für die 69-Jährige: Offenbar sperrte sie sich am Samstagabend aus ihrer Wohnung aus. Die stark betrunkene und verwirrte Frau, die amtsbekannt ist - so zumindest wird sie von der Polizei beschrieben - begann daraufhin, im Eingangsbereich des Königsbades zu randalieren.

Eine Streife wollte der Frau gemeinsam mit dem Rettungsdienst helfen. Aber: "Die Rentnerin verweigerte die Behandlung, äußerte Beleidigungen und schlug einem Rettungssanitäter ins Gesicht sowie einer Polizistin gegen den Oberkörper", heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Verlauf eines Handgemenges fiel die 69-Jährige zu Boden und brach sich den Arm. Sie wurde in ein Klinikum gebracht. Jetzt kommt auf die Frau ein Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen die Polizei zu.

