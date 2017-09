Königsbad: Stadt kommt ins Schwitzen

Nun war auch unter den Fliesen in der Sauna Feuchtigkeit - 14.09.2017 17:44 Uhr

FORCHHEIM - Der Volksmund weiß: Alles hat ein Ende, nur die Wurscht hat zwei. Doch der Knatsch ums Forchheimer Königsbad findet scheint’s überhaupt kein Ende. Über den aktuellen Stand der unendlichen Misere haben sich die Stadträte des Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung informieren lassen.

Das Sauna-Bild entstand 2016 bei einer Überholung der Anlagen. Heuer wurden die Fliesen getauscht. © Foto: Roland Huber



Walter Mirschberger stand Rede und Antwort, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Der Leiter des Bau-, Grün- und Bäderbetriebes der Stadt setzt immer schon vorsorglich eine besorgte Miene auf, wenn er vor die Stadträte tritt, denn gute Nachrichten hat er in dieser Sache meist nicht zu bieten.

Äußerer Anlass für Mirschbergers Auftritt diesmal: Mehrkosten in Höhe von 41 000 Euro im laufenden Haushalt fürs Königsbad durch "unerwartete Sanierungsarbeiten an der Fußbodenkonstruktion, Sanierungsarbeiten im Saunabereich" und anderes. Die Stadträte wollten wissen: Was ist denn jetzt schon wieder los?

Undichte Wasserleitungen, nasse Wände, kaputte Duschen, falsch verlegte Rohre, fehlende Lampen, rutschige Fliesen — es gibt kaum einen Schaden, der am Königsbad noch nicht aufgetreten wäre. Diesmal, so Walter Mirschberger, ging es um Fliesen im Saunabereich, unter denen Feuchtigkeit aufgetreten ist. Eine sehr heikle Angelegenheit: Feuchtigkeit unter den Fliesen sind ein guter Nährboden für allerlei Bakterien und Schimmel, die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher steht auf dem Spiel. Rasches Handeln ist angesagt.

Keine Vorleistungen

Auf der anderen Seite will die Stadt nicht finanziell in Vorleistung treten, so lange die Verantwortlichkeiten für den Pfusch am Bau nicht fest stehen. Wie berichtet steckt Forchheim mit anwaltlicher Beratung in einem Gerichtsverfahren mit der seinerzeitigen Planungsgesellschaft, mit Architekten und Handwerkern. Da geht es auch darum, Beweise zu sichern und nicht durch vorschnelle Sanierung zu vernichten. Trotzdem: Walter Mirschberger ließ die Saunafliesen erneuern, und zwar vom Original-Fliesenleger. Nach seiner Darstellung einigte er sich mit der Firma darauf, dass sie keine Arbeitskosten berechnet und die Stadt nur die Materialkosten übernimmt.

Der Rechtsstreit mit der Planungsgesellschaft kommt allmählich in eine entscheidende Phase. In vier bis sechs Wochen, so Mirschberger, werde ein vom Gericht bestelltes Gutachten über das Thema Wasserleitungen vorliegen. Bekanntlich haben die Leitungen die permanente Beaufschlagung mit Chlordioxid nicht vertragen und wurden nach einigen Jahren löchrig wie Schweizer Käse — daher auch die nassen Wände. Hätte das Verfahren gar nicht angewendet werden dürfen? War dies in der Planungszeit Stand der Technik oder nicht? Das Gutachten soll es ans Licht bringen. Laut Mirschberger gibt es auch einige wenige Rohre im Königsbad, durch die kein mit Chlor versetztes Wasser geleitet wird. Sie halten jetzt als Vergleichsmaterial her bei der Untersuchung durch Materialprüfungs-Spezialisten in der Uni Erlangen.

Die Planungsgesellschaft von gestern soll auch ein Sanierungskonzept für morgen ausarbeiten. Auf Nachfrage der Stadträte erklärte Walter Mirschberger, dass die Vorlage des Konzeptes an den Ausgang des Gutachtens gekoppelt sei: "Die Firma erhofft sich davon für sie günstigere Zahlen."

Fest steht, dass der Badebetrieb im Gebäude für die Dauer der Sanierung eingestellt werden muss. Udo Schönfelder (CSU) regte an, was laut Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) auch schon bei der Stadt überlegt wurde: Sanierung des Gebäudes ab Mai, wenn der Außenbetrieb wieder anläuft, mit provisorischen Duschen im Freien oder beschränktem Zugang ins Innere je nach Baufortschritt.

Für Schmunzeln sorgten die Mehrausgaben in Höhe von 7078 Euro (bei 10 000 Euro Ansatz) durch das Wirtschaftsreferat von Viktor Naumann. Er will den Kellerwald als "größten Biergarten der Welt" im Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen und beauftragte daher ein externes Büro mit der Vermessung des Kellerwald-Areals (3600 Euro). Rund 2500 Euro kostete die ebenfalls nicht von vornherein geplante Werbung Naumanns für den "Tag der offenen Brauereien". Insgesamt nahmen die Stadträte Veränderungen im laufenden Haushaltsplan in Höhe von über 1,6 Millionen Euro zur Kenntnis.

