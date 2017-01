Konzept für das Seniorenzentrum Gößweinstein steht

Investor Helmut Stranzinger aus Pfarrkirchen stellt Planungen vor - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Die Firma „SH GmbH & C. Projektentwicklungs KG“ mit Sitz im niederbayerischen Pfarrkirchen investiert in den Neubau des Seniorenzentrums Gößweinstein rund sechs Millionen Euro. Geplanter Eröffnungstermin ist der 1. März 2018.

So soll das Seniorenzentrum in Gößweinstein aussehen, wenn es nächstes Jahr eröffnet wird. © Foto: Thomas Weichert



Die Gaststube des Gasthofes „Zur Fränkischen Schweiz“ war gut gefüllt, als Investor und Bauträger Helmut Stranzinger, Vorstand Alexander Brehm von der Volksbank Forchheim und Anja Zimmermann und Josefine Maurer vom BRK-Kreisverband Forchheim das Konzept für das 44-Betten-Haus mit 39 Appartements in drei Stockwerken, der Tagespflegeeinrichtung und der ambulanten BRK-Pflegestation vorstellten.

Insgesamt entstehen im Seniorenzentrum Gößweinstein 39 Wohnungen, aufgeteilt auf das Erdgeschoss mit sieben Einraum- und zwei Zweiraumappartements und der Tagespflegeeinrichtung, die das BRK für vorerst 25 Jahre mieten wird, sowie auf das erste und zweite Obergeschoss.

Billiger als in Behringersmühle

Um unterschiedliche Wünsche der künftigen Bewohner abzudecken, werden verschiedene Appartementgrößen von zirka 24 bis knapp 50 Quadratmeter realisiert, die als „Eigentumswohnungen“ zwischen 114 122 Euro und 224 380 Euro kosten werden. Die Kaltmiete für ein Appartement mit 24 Quadratmetern wird etwa 380 Euro betragen, was günstiger ist als die bisherige Zuzahlung der Heimbewohner im BRK-Altenheim Behringersmühle: Diese zahlten zirka 410 Euro. 40 von 50 der in Behringersmühle noch lebenden Heimbewohner sollen bevorzugt behandelt werden, wenn es darum geht, die Appartements in Gößweinstein zu vermieten.

Schwerstpflegebedürftige, die rund um die Uhr betreut werden müssen, oder Demenzkranke können in Gößweinstein allerdings nicht aufgenommen werden. Dies gibt das neue Konzept mit der Tagespflege und dem noch zu gründenden ambulanten BRK-Pflegedienst, den Josefine Maurer leiten wird, nicht her.

Leiterin des neuen Seniorenzentrums wird die bisherige Behringersmühler Heimleiterin Anja Zimmermann, die betonte, dass Gößweinstein ein Vorzeigeprojekt des BRK auf dem Land wird. Etwa 100 Interessenten habe man schon, die eines oder mehrere der Appartements kaufen wollen. Bevorzugt werden sollen jedoch einheimische Käufer. Verkaufsstart ist am 28. Januar — vermarktet werden die Objekte durch die Volksbank Forchheim. Der neue ambulante BRK-Pflegedienst, der nicht nur die künftigen Bewohner des neuen Seniorenzentrums Gößweinstein betreuen kann, sondern auch externe Pflegebedürftige, wird noch Mitte dieses Jahres in Behringersmühle gegründet. In Gößweinstein entstehen zudem 30 Tagespflegeplätze durch das BRK, die individuell buchbar sind — auch für Pflegebedürftige außerhalb der Einrichtung.

Gegen eine Monatspauschale bietet das BRK unter anderem die Pflegeberatung, einen Hausnotruf- und Medikamentenservice, ein Erste-Hilfe-Training für Senioren, kulturelle Veranstaltungen oder Vorträge und einen Fahrdienst an. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Wahlleistungen, die größtenteils über die Pflegeversicherung finanziert werden können. So unter anderem die Haushaltshilfe, Verhinderungspflege, aber auch die Begleitung zu Ärzten und Ämtern, einen Wäschedienst und vieles mehr.

THOMAS WEICHERT

