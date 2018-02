Kraftdreikampf: Zwei Deutsche Meister vom AC

Moritz Taschner und Sonja Graumann siegen in ihren Gewichtsklassen - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Drei Recken des Athletenclubs Bavaria Forchheim präsentierten sich bei der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf außerordentlich gut. Sie kehrten mit zwei Titeln aus dem brandenburgischen Lauchhammer zurück.

Sonja Graumann bei der Deutschen Meisterschaft in Lauchhammer © AC Bavaria



Den Start markierte in der Gewichtsklasse bis 63kg bei den Juniorinnen Sonja Graumann. In der Kniebeuge konnte sie ihre Bestleistung von 140 kg auch auf der deutschen Meisterschaft und einer Gewichtsklasse tiefer bestätigen. Bis dahin sah alles so aus, als würde an diesem Tag kein Weg an der favorisierten und international dekorierten Kaderathletin Sonja Krüger aus Mainz vorbeiführen. Aber dann kam das Bankdrücken. Krüger machte einen kleinen technischen Fehler im dritten Versuch und musste sich nach dem verletzten Ausscheiden mit der Zuschauerrolle begnügen. Graumann blieb unbeeindruckt, bestätigte die Leistungen mit weiteren persönlichen Rekorden im Bankdrücken (70kg) und im Kreuzheben (140 kg). Mit 9 von 9 gültigen Versuchen und einem tadellosen Wettkampf darf sie sich also verdient über die Goldmedaille freuen.

Moritz Taschner © AC Bavaria



Nächster im Bunde war Moritz Taschner in der Jugendklasse bis 120 kg. Für Ihn gab es auch drei gültige Versuche in der Kniebeuge über 210 kg, 220 kg und 235 kg. Im Bankdrücken konnte er sehr gute 135 kg, 147.5 kg und 155 kg in die Wertung bringen. Im Kreuzheben ging es dann ans Eingemachte, da der Gegner bis dahin 5 kg Vorsprung in der Totalwertung hatte. Taschner gelangen 210 kg und 227,5 kg in den ersten beiden Versuchen. Der dritte Versuch über 235 kg war diesmal noch zu schwer. Der zwei Jahre ältere Kontrahent Alexander Franke konnte im Kreuzheben jedoch keinen Versuch in die Wertung bringen und schied somit aus dem Wettkampf aus. Taschner gebührte mit 617,5 kg der erste Rang.

Den starken Auftritt des AC rundete Jeremias Büchs in der Klasse bis 93 kg bei den Junioren ab. Deutlich zu leicht ging er mit knappen 88 kg in an den Start. Zunächst machte sich das nicht bemerkbar, denn die ersten beiden Kniebeugeversuche über 225 kg und 237.5 kg beugte er wie einen Besenstiel. Die Steigerung auf 250 kg gelangen ihm aufgrund einer technischen Schwäche nicht. Im Bankdrücken bedeutete eine saubere Serie über 140 kg, 155 kg und 160 kg eine neue persönliche Bestleistung. Zu später Stunde eröffnete Büchs seine Paradedisziplin Kreuzheben mit 230 kg. Die 240 kg aus dem zweiten Versuch brachten ihm dann zeitweise den dritten Platz. Da sein direkter Konkurrent auf 235 kg nachzog, musste er auf 247,5 kg erhöhen und scheiterte an dieser Hürde. Mit dem Abschneiden bei seinem Debüt auf nationaler Bühne konnte Büchs freilich hochzufrieden sein.