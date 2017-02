Kranker Fahrdienstleiter: Nichts ging am Bahnhof Forchheim

Züge zwischen Erlangen und Bamberg fielen am Diestagmorgen aus - vor 4 Minuten

FORCHHEIM - Etwa eine Stunde lang sind am Dienstagmorgen keine Züge zwischen Erlangen und Bamberg gefahren. Offiziell gab die Bahn eine Störung an der Strecke als Ursache an. Nun bestätigte ein Bahn-Sprecher: Der Leiter des Stellwerks fiel wegen einer plötzlichen Erkrankung kurzfristig aus.

Bahnhof Forchheim - Symbolbild. © Philipp Rothenbacher



Bahnhof Forchheim - Symbolbild. Foto: Philipp Rothenbacher



Der Fahrdienstleiter ist dafür zuständig, den Fahrweg für den Zug frei zu machen, erklärte ein Bahn-Sprecher auf Nachfrage der NN. Er stellt sowohl die Weichen als auch die Signale. Fällt er aus, würde Chaos enstehen. Kein Zugführer wüsste, wann er wie fahren müsste. Deshalb stehen in einem solchen Fall alle Signale auf Rot.

So war es auch am Dienstagmorgen. Um 7.30 Uhr meldete der Fahrdienstleiter seinen kurzfristigen Ausfall wegen einer plötzlichen Erkrankung. "Bis Ersatz vor Ort war, dauerte es etwa eine dreiviertel Stunde", so der Bahn-Sprecher. Der S-Bahn-Verkehr zwischen Erlangen und Bamberg sei in dieser Zeit unterbrochen gewesen. Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Nürnberg verkehrten bis Erlangen und endeten dort vorzeitig.

Die Regionalzüge wurden an den Bahnhöfen zurückgehalten.

Nach etwa einer Stunde normalisierte sich der Zugverkehr auf der Strecke wieder. Anfangs mussten Fahrgäste dabei aber noch Verzögerungen bis zu einer halben Stunde hinnehmen.

jas