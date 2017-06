Kreismusikfest: 42 Gruppen spielen in Niedermirsberg

Gleichzeitig feierte die Blaskapelle des Ortes den 50. Geburtstag - vor 1 Stunde

NIEDERMIRSBERG - 42 Musikgruppen nahmen am Festumzug des Kreismusikfestes am Sonntag in Niedermirsberg teil. Das Dorf hatte sich herausgeputzt, hunderte Zuschauer klatschten Beifall.

Gleichzeitig feierte die Blaskapelle Niedermirsberg 50 Jahre. Mit dabei: Der mit Gold geehrte Tubabläser Andreas Männlein. Stolz trugen Adrian Leikam und Jonas Wiemann die Tafel.

Die Böllerschützen von Bavaria Pinzberg schossen den Festzug mit 42 Gruppen an. Nach dem abschließenden Gemeinschaftschor – den Bezirksdirigent Georg Maderer leitete – gaben sie Salut aus allen Rohren. Aus über 300 Instrumenten erklang mit der "Apertuma" Bayernlied und Nationalhymne, das "hohe Lied auf die Blasmusik".

Ehrengäste im Zug

Angeführt vom Musikverein Pretzfeld zogen 16 Blaskapellen durch das fähnchengeschmückte Dorf. Beifall von einigen hundert Zuschauern gab es auch für die Ehrengäste im Zug. Diese waren die Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU), die Landtagsabgeordneten Michael Hofmann (CSU) und Thorsten Glauber (FW) sowie Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE).

Am Festplatz begrüßte der Vizevorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes im vollen Festzelt die Vorsitzende der Blaskapelle Niedermirsberg, Helena Leikam, sowie die Hohenmirsberger "Juramusikanten". Bei 27 Grad überstrahlte die Sonne den Festtag.

