Kripobeamtin wegen Strafvereitelung im Amt verurteilt

FORCHHEIM - Wegen "Strafvereitelung im Amt" wurde eine 44-jährige Kripobeamtin vom Schöffengericht Schwabach zu elf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu 6000 Euro Zahlung an das Frauenhaus Schwabach verurteilt. Hätte die Polizeibeamtin konsequent gearbeitet, hätte der Versuch einer Vergewaltigung in Forchheim möglicherweise verhindert werden können.

Eine 44-jährige Kripobeamtin musste sich vor dem Schöffengericht Schwabach für eine Strafvereitelung im Amt verantworten. Foto: colourbox.com



Die Beamtin arbeitet seit 2004 bei der Kripo. Von Februar 2012 bis August 2016, so der Vorwurf von Staatsanwältin Gabriele Ebenhöch, hat sie mindestens acht Fälle von Sexualstraftaten "absichtlich nicht oder bewusst unzureichend" bearbeitet. Dass das Urteil über diesen Straftatbestand relativ mild ausfiel, wurde damit begründet, dass die Frau unter Depressionen leidet und die Vorgesetzten laut Gericht nicht angemessen auf die Erkrankung reagiert hätten.

Das gravierendste der fraglichen Vergehen war eine versuchte Vergewaltigung am 11. September 2015 auf dem Fuß- und Radweg zwischen Wolkersdorf und Schwabach. Nur weil sich eine 20-jährige Frau damals heftig wehrte und schrie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. DNA-Spuren konnten gesichert werden. Ende Mai 2016 versuchte der Mann dann in Kersbach bei Forchheim eine weitere Vergewaltigung. Dieser Überfall hätte laut Staatsanwaltschaft verhindert werden können, wenn Petra S. ihren Job ordentlich gemacht hätte.

Mittlerweile ist der Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen, davon einmal mit Vergewaltigung und zweimal mit sexueller Nötigung, vom Landgericht Bamberg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden, mit dem Vorbehalt der anschließenden Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.

Dass die Kripo-Beamtin die Bearbeitung von Fällen dermaßen verschleppt hat, fiel ihren Vorgesetzten nicht auf; manche Vorgänge wurden im elektronischen Aktensystem als erledigt vermerkt. Eine Mitarbeiterin des Schreibdienstes vertraute darauf. Der Leiter des Kommissariats bereitete sich auf den Ruhestand vor, der Nachfolger konzentrierte sich auf das "operative Geschäft", wie er sagte.

Er beschrieb die Kollegin als "fleißig". Später stellte sich heraus, dass sie nicht so belastbar war wie Kollegen: Während sie 50 Fälle pro Jahr abgearbeitet hat, waren es bei anderen Ermittlern etwa 70 bis 80 Vorgänge. Staatsanwältin Ebenhöch beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wegen vierfacher versuchter Strafvereitelung im Amt und vierfacher vollendeter.

Das Schöffengericht urteilte auf elf Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem muss die Verurteilte 6000 Euro an das Frauenhaus in Schwabach überweisen. Die Beamtin hatte sich bis zum Beginn ihrer depressiven Störungen nichts zuschulden kommen lassen. Das Gericht sah nun eine Chance auf Besserung, weil sich die mittlerweile Verurteilte in psychiatrischer Behandlung befindet.

ARNO HEIDER