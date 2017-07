Krippen-Plätze sind Mangelware in Forchheim

Hohe Nachfrage der Eltern ist derzeit einfach nicht zu decken - vor 28 Minuten

FORCHHEIM - Wartelisten geben selten Anlass zur Freude — erst recht, wenn es dabei um die Betreuung des Nachwuchses geht. Der Haupt-, Personal- und Kulturausschuss des Stadtrats hat die Situation in den Kindergärten und -krippen Forchheims unter die Lupe genommen. Fest steht: Für die Kleinsten wird es eng.

Im Kinderhaus St. Johannis werden auch die Kleinsten betreut. Doch die Wartelisten füllen sich. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Zunächst hat Gabriele Obenauf, Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim, zwei gute Nachrichten: Bei der Schulkinder-Betreuung gibt es in allen drei Einrichtungen (Awo-, Marienheim- und Sattlertor-Hort) keine Wartelisten. Es zeige sich, so Obenauf, dass es für die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren „auch weitere Angebote in den Schulen selbst“ gebe, also Offene oder Gebundene Ganztagsschulen sowie Mittagsbetreuung.

Die zweite positive Nachricht sieht zunächst aus wie eine negative: Im Kindergarten-Bereich (Drei- bis Sechsjährige) werden bis zum Stichtag am 31. August voraussichtlich 32 Kinder auf der Warteliste stehen. 24 davon stammen aus Flüchtlingsfamilien oder Zuzügen aus Südosteuropa. Bis Ende des Jahres wird sich die Zahl aller Kinder ohne Kiga-Platz nach Einschätzung der Behörde auf rund 43 erhöhen.

Horte und Kigas kein Problem

Doch die Statistik habe ihre Tücken, betont Obenauf. Denn erstens stecken in der Warteliste auch Kinder, die derzeit noch in den Emmaus-Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ in der Bamberger Straße gehen. Es handle sich dabei lediglich um sechs verbleibende Kinder – die anderen 15 Regenbögler „werden im September eingeschult, sind weggezogen oder haben anderweitig Plätze erhalten“.

Und zweitens werden in den nächsten Monate etliche Plätze neu entstehen, erhalten oder nachbelegt: Allein im Emmaus-Kindergarten, der nach seiner Schließung ab 1. September zu einer städtische Einrichtung wird, will die Stadt die Zahl der Plätze von 35 auf 40 aufstocken.

Die entsprechende Bedarfsanerkennung dafür nickte der Stadtrat im Anschluss einstimmig ab. Hinzu kommen Plätze im Awo-Hort, sowie in den Kigas Rabbel-Zabbel und Verklärung Christi. „Mit diesen Maßnahmen hat sich die Warteliste im Grunde erledigt“, meint Obenauf. Zuletzt muss sie jedoch den großen Wermutstropfen verkünden – und der betrifft die Kleinsten.

Im Krippenbereich für die unter Dreijährigen werden bis Jahresende etwa 37 Kleinkinder auf der Warteliste stehen. Und das, obwohl es nur wenige gebe, die aus Flüchtlingsfamilien stammten, „weil die Mütter in der Regel zu Hause sind“, so Obenauf. Zwar hätten zwei Einrichtungen vom Landratsamt eine befristete Erhöhung der Platzzahlen zugestanden bekommen. Doch funktionierten solche Maßnahmen nur im kleinem Rahmen und allenfalls als „Provisorium“ – denn das Raumangebot sei ebenso begrenzt wie eine pädagogisch zu verantwortende Gruppengröße in den Krippen.

So enthält der Beschlussvorschlag der Stadt, neben der Suche nach Platz für zwei neue Krippengruppen, auch die Forderung, die Bedarfsplanung bei Baulandausweisungen miteinzubeziehen. Einstimmig wird der Beschlussvorschlag vom Stadtrat angenommen.

Philipp Rothenbacher