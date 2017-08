Kulturgenuss in der Basilika Gößweinstein

Im Oktober erstmals Balthasar-Neumann-Musiktage - vor 3 Stunden

GÖSSWEINSTEIN - Das Angebot von Veranstaltungen mit klassischer Musik wird im Landkreis Forchheim um einen hochwertigen Beitrag erweitert.

Basilika Gößweinstein ist Austragungsort der Balthasar-Neumann-Musiktage. © Foto: Thomas Weichert



Vom 19. bis 22. Oktober finden in Gößweinstein die neu ins Leben gerufenen Balthasar-Neumann-Musiktage mit hochkarätiger künstlerischer Besetzung statt. Die Nordbayerischen Nachrichten konnten als Medienpartner gewonnen werden.

Die Balthasar-Neumann-Musiktage Gößweinstein sollen nach der Auffassung ihres "spiritus rector" Ewald Maier im Kulturleben der Fränkischen Schweiz künftig einen Schwerpunkt setzen, der überregional Beachtung finden soll. Der Name wurde nach Diskussion der unmittelbar am Projekt Beteiligten entwickelt. Die Begründung liegt in der internationalen Bedeutung und dem hohen Bekanntheitsgrad des genialen Baumeisters der Barockzeit, der auch die Basilika Gößweinstein entworfen hat.

Zur Eröffnung im barocken Fürstensaal des Pfarrhauses Gößweinstein erklingen neben vokalen und instrumentalen Kammermusikwerken Telemanns Kompositionen von Bach und Händel, mit denen er befreundet war.

Werke aus der Barockzeit

Wem auch anderem als Balthasar Neumann zu Ehren erklingt am 20. Oktober in der Basilika ein Festkonzert für Trompeten, Orgel und Sopran des Ensembles Neumann. Mit ausgewählten Werken aus der Barockzeit lässt das Ensemble die Besucher den Glanz von barocker Trompeten- und Orgelmusik sowie solistischem Gesang spüren.

Zum Konzerthöhepunkt am Samstag, 21. Oktober, besucht der renommierte Balthasar-Neumann-Chor mit Ensemble zum ersten Mal Gößweinstein. Der Titel "Himmel, Erde, Meer" offenbart menschliche Lebenswelten und Hoffnungsorte, wie sie in der Musik des 17. bis 20. Jahrhunderts zu finden sind. Den sakralen Abschluss der Festwoche bildet die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes am Sonntag mit Franz Schuberts populärer "Deutscher Messe".

Neben dem Neumann-Ensemble treten renommierte Künstler und Kirchenmusiker auf. Darunter Trompeter der Bamberger Symphoniker, die Sopranistinnen Corinna Schreiter aus Nürnberg und Victoria Kunze aus Stuttgart, Andreas Grohmann und Uta Kremtz aus Sachsen und die beiden führenden Organisten der Region, Wieland Hofmann, Kantor in Erlangen und Georg Schäffner, Regionalkantor in Gößweinstein.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der NN, Hornschuchallee 7 in Forchheim, außerdem online unter www.nn-ticketcorner.de. Die Drei-Tages-Karte ist mit Zac-Rabatt für 64,21 Euro haben, ohne 80 Euro. Tageskarten kosten mit Zac-Rabatt zwischen 13 und 31,40 Euro (ohne Rabatt zwischen 16 bis 39 Euro).