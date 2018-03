Das VarietePlus hatte am Freitag einiges zu bieten: Mentalmagier Christoph Kuch versetzte das Publikum in ungläubiges Staunen, während Spaß-Beamter Herbert Faulhaber als Vogelimitator und Teller-Jongleur von einem schlagfertigen Zuschauer beinahe die Show gestohlen worden wäre. Mit Hula-Hoop-Reifen verzauberte Kristin "Lahoop" Hertel aus Berlin in einer Mischung aus Tanz und Pantomime. Höhepunkt der fast dreistündigen Show war allerdings das Akrobatik-Duo "Elabö" aus Darmstadt mit einer federleichten Choreographie.