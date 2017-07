Kunreuth: Eine märchenhafte Familie

KUNREUTH - Wieder einmal ist der Funke sofort übergesprungen auf die Kinder in der Kunreuther Kita beim Gastspiel der Harzer Puppenbühne. "Cool", das war die allgemeine Anerkennung der Kleinsten beim Stück "Wo ist nur die Entenmama". Interessant sind aber nicht nur die Puppen, sondern vor allem auch die, die sie führen.

Die Puppenbühne Harz begeistert seit Jahren die Kindergärten und Schulen auch in unserer Region. Foto: Franz Galster



Seit Jahren gibt sich die Harzer Puppenbühne ein 14-tägiges Stelldichein in Seidmar bei Leutenbach. Von hier aus besuchen die Spieler Kindergärten und Grundschulen in der Region zwischen Bayreuth, Kitzingen und Nürnberg, auch Kindergärten wie in Kunreuth.

"Die jährlichen Puppenspiele sind sehr individuell auf die Krippe und die größeren Kinder zugeschnitten, sie tragen ein magisches Element", sagt die stellvertretende Kindergartenleiterin Beate Salzl-Kurz. Die Puppenspieler sind hier seit Jahren Gast.

Natürlich hat die Schnecke Meme oder auch die Geschichte des Regenbogenfisches begeistert. Die bunte Theatergruppe besteht aus fünf Personen. Senior Peter Schneider blickt mit seiner Frau Edeltraud auf eine über 150-jährige Tradition zurück. Aus dem ehemals schlesischen Wandertheater entwickelte sich schließlich das Puppentheater.

Unruhig im Frühling

Das Unterwegssein steckt ihnen im Blut. Wenn im Harz der Frühling sich ankündigt, werden sie unruhig. Sohn Michael, 37, wirkt heute maßgeblich auf der Bühne mit und erweist sich als vielseitig begabter Künstler. Geboren in Fulda, wuchs er bereits mit dem Figurentheater auf und hatte als Vierjähriger im Märchentheater Hänsel seinen ersten Bühnenauftritt.

"Es macht einfach Spaß zuzusehen, wie Kinder mitarbeiten und den Leuten Freude zu bereiten," sagt er. Zur Familie dazu gestoßen ist vor Jahren der in Moskau geborene Andrey Schneider-Zaslavskij. Er stammt aus einer jüdischen Familie und ist Enkel der im Russland der 1980er Jahre populären Märchen-Regisseurin Marija Krakowskaja. Mit der Zuwendung zu diesem Beruf fühlt er sich frei und glücklich.

Vom Krieg in den Harz

Eine aktuelle Lebensgeschichte weißt schließlich Bilal Alhaddad auf. Der 20-jährige Syrer stammt aus Hamah und war beruflich auf dem Weg zur Kunstfotografie. Sein Vater spielte bereits Schattentheater. Die Kriegswirren im Lande und schlechte Erfahrungen in der Türkei ließen ihn mit dem buchstäblich letzten Euro und einem billigen Wochenendticket mehr zufällig im Harz ankommen.

Michael Schneider betrachtete seine Fotos, erkannte das Talent und bot ihm die Mitwirkung im Familientheater an. Seine arabischen Sprachkenntnisse bedeuteten eine wertvolle Brücke für den neu Angekommenen.

Gleichzeitig stand dahinter die klare Forderung, Deutsch zu lernen. Schließlich sei im Beruf und auch beim Einsatz von Puppen eine minimale Körpersprache, die eigentliche Sprache aber sehr wichtig. Aus diesem Zwang heraus und der damit verbundenen Schulung kann sich Bilal bereits verblüffend gut artikulieren, was auch das Mitwirken in Kunreuth bewies.

Deutschland und Luxemburg sind die wesentlichen Standbeine der Harzer Puppenbühne. Gerne denken sie an das Zusammenwirken mit der Augsburger Puppenkiste beim Marionettenfestival im zurückliegenden Mai in Luxemburg. Außerdem standen dieses Jahr bereits attraktive Regionen wie Paris, Elsass und Lothringen und Italien auf dem Programm.

Nach der Pause geht es weiter an die Mosel und für sechs Wochen nach Spanien. Besucht werden im Ausland meist deutsche Kultureinrichtungen, mit Vorführungen in einfacher deutscher Sprache und Wiederholung in der Landessprache.

Faust für Erwachsene

Demnächst will man dazu auch den Faust für Erwachsene aufführen. 2018 stehen große Auftritte in London und im Naturpark Lake District an, gemeinsam mit einem Orchester und Musikern aus ganz Europa. Da ist schon etwas Nervosität, aber auch Stolz in Erwartung der kommenden Herausforderungen zu spüren.

Das alte deutsche Märchen zu wahren, aber gleichzeitig aufgeschlossen zu sein für Neues, ist eine Maxime, wie Michael Schneider sagt. Die Erzählungen der Puppenspieler, die oft ins Schwärmen kommen, führen den Zuhörer in eine ungewohnte und fremde Welt der Künstler.

Einsatz, Kreativität und Toleranz sind gefragt. Das in einer Familie, wo Christentum, Judentum und Islam gleichermaßen vertreten sind. Keiner fühlt sich dadurch eingeengt, wie sie unisono bestätigen. Bei aller Internationalität wollen sie auch nächstes Jahr, voraussichtlich im Juli, wieder für die Kinder in der Fränkischen Schweiz da sein. Die Harzer Puppenbühne ist erreichbar unter Harzer-puppenbuehne@gmx.de und unter Telefon (0 55 22) 7 55 90.

