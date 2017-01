Kunreuth: Telefonischer Betrugsversuch

Angebliche Bankmitarbeiterin will Mann unter Druck setzen - vor 1 Stunde

KUNREUTH - Einen telefonischen Betrugsversuch hat ein Kunreuther bei der Polizei angezeigt. Die Masche ist bekannt und die Polizei warnt davor, solche Anrufe für bare Münze zu nehmen.

Am Dienstagvormittag rief die angebliche Mitarbeiterin der Landesbank Berlin an. Sie gab an, dass gegen den Mann Forderungen vorlägen, über welche sie keine näheren Auskünfte geben dürfe. Er solle sich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen.

Bei einem zweiten Anruf wurde der Mann darüber informiert, dass die Europäische Gewinnspielgesellschaft WIN 24 eine Forderung in Höhe von knapp 3000 Euro gegen ihn erhebe. Sollte er nicht sofort zahlen, würden ihm alle Konten gesperrt und die Rente gepfändet.

Dem Angerufenen war klar, dass es sich um keine reale Forderung handelt und dass hier versucht wird, ihn zu betrügen. Er verständigte die Polizei. Diese leitete Ermittlungen wegen Betrugs gegen die Anruferin ein.

