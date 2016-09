„Kunst & Genuss“: Schönheit auf den zweiten Blick

Wolfgang Schmidt zeigt seine poetischen Aquarellen in Pinzberg - vor 1 Stunde

PINZBERG - Die Kulturwochen „Kunst & Genuss“ des Tourismusvereins Rund ums Walberla haben wieder begonnen. Im Landgasthof Schrüfer in Pinzberg stellt Wolfgang Schmidt seine Aquarelle aus.

Wolfgang Schmidt ist seit 16 Jahren als freischaffender Künstler aktiv. Im Landgasthof Schrüfer in Pinzberg zeigt er im Rahmen der „Kunst-&-Genuss“-Wochen, was er auf seiner Pirsch zwischen Erlangen und Bamberg entdeckt hat. Foto: Foto: Galster



Zwölf renommierte Künstler bieten in zehn „Kunststationen“ im Landkreis im Rahmen der „Kunst-&-Genuss“-Aktion aus.

In Pinzberg zeigte Wolfgang Schmidt, der sein Atelier in Heroldsbach betreibt, Aquarelle. Schmidt ist 1948 in Amberg geboren, absolvierte ein Studium zum Kunsterzieher in Bayreuth und Bamberg. Seit 2000 betätigt er sich als freischaffender Maler und Grafiker. Seine Motive entdeckt er auf der Pirsch zwischen Bamberg und Erlangen. „Ich will Gebäude und Landschaften aus dem Dornröschenschlaf herausholen“, erzählt der Künstler.

Motive wie die alte Mühle in Unterzaunsbach, die Doosmühle oder der alte Schuppen in Mittelehrenbach entdeckt der Besucher an den Wänden im Landgasthof Schrüfer. Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres zu besichtigen.

FRANZ GALSTER