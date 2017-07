Kunstrad-Gala bei Kohls Heimspiel in der EGF-Halle

FORCHHEIM - Die Kunstrad-Welt, zumindest aus dem süddeutschen Raum, schaut an diesem Wochenende nach Forchheim. Am Sonntag (ab 10.30 Uhr) richtet der RMSV Concordia Kirchehrenbach die Bayerische Meisterschaft aus. Im Vorfeld dreht sich aus gegebenem Anlass wieder einmal viel um den heimischen Star — Lukas Kohl.

Das Regenbogentrikot des Weltmeisters beflügelte den Kirchehrenbacher Lukas Kohl beim starken Auftritt in Elsenfeld. © Foto: RMSV Kirchehrenbach



Der Untermain-Pokal in Elsenfeld ist für ihn so etwas wie der traditionelle Saisonauftakt nach längerer Wettkampfpause und vielen Trainingsstunden. Nach einem Traum-Einstand bei der Erwachsenen-Elite mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels und der Weltmeisterkrone trieben Ehrgeiz und Leidenschaft zu seinem Leistungshobby Lukas Kohl dazu, noch höhere Sphären anzustreben.

Der Student peilte einen neuen Schwierigkeitsgrad von 207 Punkten an. Seine modifizierte Kür mit Lenkerhandstanddrehung und Drehsprung konnte der Sportler aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll in höchster Konzentration gar mit zusätzlichen Drehungen zeigen und wurde mit taktischen Bonuszählern belohnt. Zuvor war dies Kunststück, mehr Punkte herauszufahren als eingereicht, nur dem Brüderpaar Bogner gelungen und noch nie einem Athlet in der Einer-Disziplin.

Mit der Marke von 208,8 blieb Kohl zudem nur hauchdünn unter dem Weltrekord von David Schnabel (208,91; 2011). Mit diesem Rückenwind ist die bayerische Titelverteidigung für das fränkische Ass nun in der Ehrenbürghalle quasi im eigenen Vorgarten freilich Ehrensache. Bevor Kohl nach der Mittagspause zwischen 14.30 und 15 Uhr ins Rampenlicht tritt, präsentiert sich am Vormittag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr Vereinskollegen Melissa Schütz. In der ersten Saison mit der Frauen-Eliteklasse erfüllte das RMSV-Eigengewächs die Qualifikationsnorm.

KEVIN GUDD