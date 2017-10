Kunstrad-König Kohl ist bereit zur Titelverteidigung

KIRCHEHRENBACH - Wenn er keine Fehler macht, ist Kunstrad-Ass Lukas Kohl vom RMSV Kirchehrenbach nicht zu schlagen. Um mit dem Erwartungsdruck umzugehen, hat der Weltmeister seine eigene Strategie entwickelt. Am Freitagabend tritt der amtierende Deutsche Meister zur Titelverteidigung in Hamburg an.

Der Kirchehrenbacher Lukas Kohl überlässt nichts dem Zufall. Vor den Wettkämpfen wird die Bodenbeschaffenheit gründlich analysiert. © Foto: Wilfried Schwarz



Der Weltmeister aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll überlässt nichts dem Zufall, unterzieht dem Hallenboden vor jedem Wettkampf einer genauen Inspektion. "Jeder versucht, schnell ein Gefühl für den Untergrund zu bekommen. Unebenheiten sind mit dem Auge nicht zu erkennen, können aber alles aus der Balance bringen. Diese Stellen muss man sich merken. Es gibt schnelle und langsame Hallen, die deine Bewegungen verschieden annehmen." Seit August hat der 21-Jährige manche Auftritte — insgesamt absolvierte er im Vergleich mit 2016 die doppelte Anzahl an Starts — bewusst arrangiert, um auf möglichst viele Bodenvarianten zu treffen.

So hat sich das Ausnahmetalent im zweiten Jahr bei der Elite neues Entwicklungspotenzial erschlossen. "Die körperliche Arbeit macht im Wettkampf nicht mehr so viel aus. Bei der Deutschen Meisterschaft kann jeder seine Kür sicher", sagt Kohl, der sich 2018 mit insgesamt zehn Ergebnissen über der magischen 200-Punkte-Grenze auf ein bisher unerreichtes Niveau hievte und mit 207 Zählern den höchsten Maximalwert einreicht. Zweimal knapp unter der Perfektion lag er jüngst bei der gelungenen Generalprobe im österreichischen Koblach. In der German Masters Serie, die gleichzeitig als WM-Qualifikation gewertet wird, sicherte sich der Kirchehrenbacher in allen sechs Durchgängen den Bestwert.

Das Geheimrezept? "Der Kopf muss mitspielen. Zwei Drittel der Leistung ist mental bedingt. Ein Fehler kann alle Siegchancen kosten", erklärt Kohl. Gerade deshalb übt sich der Topfavorit in Demut. "Die anderen haben gezeigt, dass sie da sind und für mich bei Abzügen nicht viel Spielraum ist." Moritz Herbst (Wendlingen), Martin Fürsattel (Fürth-Vach) und Marcel Jüngling (Dornhan) heißen die Herausforderer. Die erste Etappe steht in der Vorrunde am Freitag gegen 13.45 Uhr auf dem Programm. "Sicher durchkommen" heißt die Devise des Mannes im Regenbogentrikot. Zwischen 19 und 19.30 Uhr am Abend fällt dann zwischen dem Top-Quartett die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft.

